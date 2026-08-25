Rasante Flucht: 16-Jähriger rast vor Polizei davon

Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr wurden Polizisten in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) auf einen jungen Mann aufmerksam, der mit einer Motocross-Maschine ohne Kennzeichen unterwegs war. Als sie den Fahrer anhalten wollten, gab dieser allerdings Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über mehrere Nebenstraßen, bevor er wieder auf die B65 einbog und seine Flucht in Richtung Gnies fortsetzte.