Rasante Flucht: 16-Jähriger rast vor Polizei davon

In Sinabelkirchen entzog sich ein Motocross-Lenker am Freitagnachmittag einer polizeilichen Anhaltung und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Dabei gefährdete er mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht nun nach betroffenen Fahrzeuglenkern.
Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr wurden Polizisten in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) auf einen jungen Mann aufmerksam, der mit einer Motocross-Maschine ohne Kennzeichen unterwegs war. Als sie den Fahrer anhalten wollten, gab dieser allerdings Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über mehrere Nebenstraßen, bevor er wieder auf die B65 einbog und seine Flucht in Richtung Gnies fortsetzte.
Dabei missachtete der Flüchtige ein Vorrangzeichen bei hoher Geschwindigkeit, wodurch mehrere Autofahrer stark abbremsen oder ausweichen mussten. Die irre Fahrt ging auf der B65 noch weiter, wo der Lenker hochriskante Überholmanöver durchführte. Dadurch wurden noch weitere Verkehrsteilnehmer dazu genötigt, abzubremsen oder an den Fahrbahnrand auszuweichen.
16-Jähriger gestoppt
Den Polizisten gelang es schließlich, den Motocross-Fahrer anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Lenker um einen 16-Jährigen handelte. Der Jugendliche wurde wegen einer Vielzahl an Verwaltungsübertretungen sowie wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.
Die Polizei sucht nun nach Fahrzeuglenkern, die durch die Fahrweise des 16-Jährigen gefährdet wurden. Betroffene sollen sich an die Polizeiinspektion Weiz unter 059133/6260 wenden.
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