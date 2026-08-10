Pferde nach Unfall aus Anhänger gerettet

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz rückte die Feuerwehr am Sonntag in Spielberg aus: Ein Pkw mit Pferdeanhänger kam von der Straße ab und krachte gegen vier geparkte Autos. Glück im Unglück: Weder Menschen noch Tiere kamen beim Unfall zu Schaden.
Sonntagabend verlor ein Pkw-Lenker in Spielberg (Bezirk Murtal) die Kontrolle über sein Fahrzeug samt Pferdeanhänger und krachte gegen vier parkende Autos, berichtet der Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld. Gemeinsam mit der Polizei und einem Tierarzt rückten rund 20 Kräfte der Feuerwehr Spielberg aus.
Unter Aufsicht des Veterinärs befreiten die Florianis vorsichtig die beiden Pferde aus dem Anhänger – mit Erfolg, die Tiere blieben unverletzt. Auch Menschen kamen laut Infos der Feuerwehr nicht zu Schaden.
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