Twelve Fire Departments
Fire at a Nursing Home: Employee Saves Resident
Fire alarm at a nursing home in Ternberg! Thanks to her courageous intervention, a staff member was able to rescue a woman affected by the fire from the facility. Eleven other residents had to be brought to safety by emergency responders and staff.
At around 10:36 p.m., the fire department was alerted to a fire alarm at the retirement and nursing home on Schulstraße in Ternberg. A fire had broken out on the second floor, producing heavy smoke.
Taken to the hospital
A staff member reacted quickly and rescued a resident from the room affected by the fire. Both women suffered injuries from smoke inhalation and were taken to a hospital for examination and further medical care. The nursing home administration notified the resident’s relatives that same night.
Eleven other residents had to be moved to safe areas within the building by emergency responders and staff. According to the fire department, relocating bedridden residents was particularly challenging. The fire in the affected room was quickly contained and extinguished. The exact cause of the fire is still under investigation.
Fortunately, the nursing home had already conducted drills
A total of twelve fire departments from Ternberg and the surrounding area responded to the incident. According to incident commander Manuel Gruber of the Ternberg Fire Department, regular drills and building inspections contributed significantly to the successful handling of the operation.
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