Landed in a mountain stream
Upper Austria: 13-Year-Old Fell Six Meters
While hiking with his parents in the Reichraminger Hintergebirge on Sunday afternoon, a 13-year-old boy fell into a stream. The boy was briefly unsecured on a via ferrata when he slipped and fell six meters.
On Sunday, a family from Steyr was hiking on the Triftsteig trail in the Reichraminger Hintergebirge. Around 1:15 p.m., the 13-year-old son—who was walking between his parents—was briefly unsecured. Just as he was about to clip his via ferrata set back onto the steel cable, he slipped and fell about six meters into a mountain stream flowing below.
Emergency call made
The parents immediately descended to the boy’s location and were able to pull him out of the water. Since there was no cell service there, the father sent an alert using the satellite function on his cell phone.
Injured boy rescued by rope
A police patrol found the family in the hard-to-reach terrain. The 13-year-old was rescued by the emergency medical helicopter using a rope and flown to the hospital in Steyr with injuries of an unspecified severity. The parents were safely escorted down to the valley by police officers and mountain rescue personnel.
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