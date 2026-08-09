Were they hunters?
Woman Discovers Bullet Hole in Her Car
That’s not something you see every day. A woman from the Innviertel region discovered a hole in her car—clearly caused by a bullet—after taking a 16-year-old on a driving lesson. How this could have happened is currently the subject of a police investigation.
After noticing that her car was losing coolant during the drive and then spotting a bullet hole during a subsequent inspection, a 36-year-old woman from the Ried district contacted the police on Friday around 7 p.m.
The police searched the route the woman had traveled with a 16-year-old student driver. They found no evidence or traces of a gunshot.
It may have been hunters
Further investigations revealed that earlier that day, a hunting search for a roebuck had taken place near the car owner’s home. Several shots are said to have been fired during that search—including in the direction of the parked car. The investigation is ongoing.
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