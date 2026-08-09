Franz Posch: „Unheilbar süchtig nach guter Musik“

Stars und Prominente halten prinzipiell ihre Telefonnummern geheim, hüten Handynummern wie einen Goldschatz. Franz Posch macht aus seiner Privatadresse in Hall in Tirol samt Festnetz- wie Mobilnummer kein großes Geheimnis. Wer ihn anrufen möchte, findet den direkten Draht sekundenschnell im Telefonbuch. „Ich habe kein Problem damit, dass mich jeder anrufen kann“, sagt der Publikumsliebling. „Stalker oder unangenehme Erfahrungen hat es bei mir noch nie gegeben.“ Für das Geburtstagskind (Posch feiert am Mittwoch seinen 73. Geburtstag) gehört die Nähe zum Publikum einfach dazu. „Ich habe kein Management. Umso wichtiger ist es, dass ich erreichbar bin.“