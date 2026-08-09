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Dixie-Konzert in Weiz

Franz Posch: „Unheilbar süchtig nach guter Musik“

Steiermark
09.08.2026 11:00
Franz Posch spielt nicht nur Volksmusik, sondern in Weiz auch Dixie und Swing.
Franz Posch spielt nicht nur Volksmusik, sondern in Weiz auch Dixie und Swing.(Bild: fotografie.at)
Porträt von Erich Fuchs
Von Erich Fuchs

Wenn Volksmusik-Legende Franz Posch in der kommenden Woche beim Dixieland-Festival in Weiz auf der Bühne steht, schlägt sein Herz im Takt des New-Orleans-Sounds. Der bald 73-Jährige spricht mit der „Krone“ über seine 

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Stars und Prominente halten prinzipiell ihre Telefonnummern geheim, hüten Handynummern wie einen Goldschatz. Franz Posch macht aus seiner Privatadresse in Hall in Tirol samt Festnetz- wie Mobilnummer kein großes Geheimnis. Wer ihn anrufen möchte, findet den direkten Draht sekundenschnell im Telefonbuch. „Ich habe kein Problem damit, dass mich jeder anrufen kann“, sagt der Publikumsliebling. „Stalker oder unangenehme Erfahrungen hat es bei mir noch nie gegeben.“ Für das Geburtstagskind (Posch feiert am Mittwoch seinen 73. Geburtstag) gehört die Nähe zum Publikum einfach dazu. „Ich habe kein Management. Umso wichtiger ist es, dass ich erreichbar bin.“

Wie eine Lungenentzündung sein Schicksal bestimmte
Als Vierjähriger erkrankt Franz Posch an einer Lungenentzündung und darf den ganzen Winter nicht aus dem Haus gehen. Die einfache Bauernfamilie hat keinen Fernseher und wenig Spielzeug, und so vertreibt sich der kleine Franz die Zeit mit der Ziehharmonika. Instrument für Instrument kommt dazu und schnell wird klar: Musik ist Franz Poschs Leben.

Franz Posch (vorne Mitte) feiert mit den „Dixielanders Hall“ in Weiz die Rückkehr. Bereits in ...
Franz Posch (vorne Mitte) feiert mit den „Dixielanders Hall“ in Weiz die Rückkehr. Bereits in den 1980ern haben sie gemeinsam flotte Musik gemacht – dann startete Posch als TV- Moderator durch.(Bild: Dixielanders Hall)

Er studiert Musik und Sport, wird zuerst Lehrer an einem Gymnasium und schließlich Professor am Konservatorium in Innsbruck. Mit verschiedensten Formationen, wie der Tiroler Kirchtagmusig, den Innbrügglern oder den Dixielanders Hall ist er weltweit unterwegs. „Das habe ich gar nicht gewusst, dass der Posch Franz auch mit dem Dixieland verbandelt ist“, schmunzelt Johannes Hödl als Veranstalter und Gründer des Weizer Dixie- und Swingfestival. Im Rahmen der Festivals feiert seine Old Stoariegler Dixielandband das goldene 50 Jahr-Jubiläum und Johannes Hödl seinen 70er. „Das größte Geschenk mache ich mir und dem Publikum aber mit Franz Posch, der Weiz zum Swingen bringt“.

Eine Dixie-Reunion nach fast 40 Jahren
Am 13. August greift Posch dort bei einem Konzert zur Trompete und steht mit jener Formation auf der Bühne, mit der ihn eine ganz besondere Geschichte verbindet. „Ende der 80er-Jahre habe ich mit der Dixieland-Musik begonnen. Irgendwann hat sich die Band aufgelöst. Vor einem Jahr kam dann die Anfrage, ob ich wieder mitmachen möchte. Ich war sofort Feuer und Flamme – schließlich sind alle bis auf den Schlagzeuger wieder dabei.“

Franz Posch mit Johannes Hödl, dem Veranstalter des Dixie- und Swingfestivals in Weiz.
Franz Posch mit Johannes Hödl, dem Veranstalter des Dixie- und Swingfestivals in Weiz.(Bild: Franz Posch)

Für den Vollblutmusiker ist Dixieland pure Lebensfreude. „Diese Musik strahlt Spaß aus, sie ist fröhlich und lässt viel Platz zum Improvisieren. Das taugt mir.“ Ob Volksmusik, Jazz oder Blasmusik – Posch liebt nahezu jede Stilrichtung. „Oberste Meisterklasse bliebt die klassische Musik. Wenn man sich mit diesen großen Komponisten beschäftigt, wird man selbst ganz klein.“ Nach wie vor studiert der pensionierte Musikprofessor am Konservatorium für Komposition. Im Radio läuft bei ihm nur Ö1.

„Musik ist mein Lebenselixir“
„Ich mache Musik, solange ich lebe. Sie ist mein Lebenselixier“, sagt Posch. Ohne Musik? Für ihn undenkbar. Dann schmunzelt er und sagt einen Satz, der viel über ihn verrät: „Ich bin süchtig – unheilbar süchtig.“ Während immer mehr Musiksendungen aus dem Fernsehen verschwinden, blickt Posch mit einer gewissen Sorge auf die Zukunft von „Mei liabste Weis“, die der Hyperaktive seit 1988 moderiert. „Mein Vertrag wird immer nur um ein Jahr verlängert. 2027 ist gesichert. Jetzt hoffe ich, dass wir damit am Leben bleiben dürfen“.

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Stolz erwähnt Posch Bewunderer wie Rudolf Buchbinder und die Wiener Philharmoniker, die ihm regelmäßig zur Sendung gratulieren. „Es würde mich tief im Herzen treffen, wenn die Sendung eingestellt werden würde und ich nicht mehr moderieren könnte.“

Franz Posch tritt beim Dixie- & Swingfestival in Weiz 
am 13. August um 19.30 Uhr im Kunsthaus auf.

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