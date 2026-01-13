Vorteilswelt
Swingfestival Weiz

„Mister Dixie“ feiert heuer drei große Jubiläen

Steiermark
13.01.2026 19:00
Die Very Old Stoariegler Dixielandband feiert heuer den 50er.
Die Very Old Stoariegler Dixielandband feiert heuer den 50er.

Heuer ist das Jahr von „Mr. Dixie“ Johannes Hödl. Er selbst feiert seinen 70. Geburtstag, seine Very Old Stoariegler Dixielandband wird  50 und das von ihm ins Leben gerufene Dixie & Swingfestival ist auch schon 10 Jahre alt. Gefeiert wird vorwiegend im August in Weiz.

0 Kommentare

Das Dixie & Swingfestival startet heuer nach der (wegen Sparmaßnahmen) sehr eingeschränkten Variante im Vorjahr im August wieder voll durch. Und das ist gut so, gibt es doch für Johannes Hödl, den Erfinder und Organisator der Veranstaltung, gleich dreifachen Grund zum Feiern.

„Mr. Dixie“: Johannes Hödl wird im August 70 Jahre alt.
„Mr. Dixie": Johannes Hödl wird im August 70 Jahre alt.

Er selbst wird heuer im August – auch wenn man es ihm nicht ansieht – 70 Jahre alt. Die von ihm gegründete Very Old Stoariegler Dixielandband ist auch schon 50, wobei das „Very“ 1976 noch nicht Teil des Namens war. Dieses beeindruckende Jubiläum wird am 14. März in der Stadthalle Fürstenfeld und anschließend mit einer großen Jubiläumstour zelebriert.

Große Fete beim Festival
Schließlich ist auch das Dixie & Swingfestival mittlerweile 10 Jahre alt und feiert vom 7. bis 16. August in Weiz mit Franz Posch, Eddie Luis, der Nanna Carling Swing Band und anderen mehr. Natürlich stehen da am 7. August auch Mr. Dixie (der seinen Geburtstag tags davor zelebriert) und seine Very Old Stoariegler Dixielandband auf der Bühne.

Porträt von Michaela Reichart
Michaela Reichart
