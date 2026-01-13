„Mister Dixie“ feiert heuer drei große Jubiläen

Er selbst wird heuer im August – auch wenn man es ihm nicht ansieht – 70 Jahre alt. Die von ihm gegründete Very Old Stoariegler Dixielandband ist auch schon 50, wobei das „Very“ 1976 noch nicht Teil des Namens war. Dieses beeindruckende Jubiläum wird am 14. März in der Stadthalle Fürstenfeld und anschließend mit einer großen Jubiläumstour zelebriert.