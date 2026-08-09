Seit 950 Jahre eine ganz besondere Gemeinschaft

Und auch das Stiftsmuseum mit seiner tollen kunsthistorischen Sammlung wurde neu aufgestellt: „Dabei dürfen wir uns vor allem über eine ganz besondere Rückkehr freuen“, sagt der Abt. In der Finanzkrise der späten 1920er Jahre ging die sogenannte „Strahlenkranz-Madonna“ an das Joanneum in Graz. Zum Jubiläum kam sie nun zurück. Das gotische Tafelbild aus der Zeit um 1420 war ursprünglich Teil eines größeren Ensembles. „Zumindest zwei Teile davon können wir nun wieder im originalen Zusammenhang zeigen“, freut sich der Abt. Die Geschichte lebt also weiter in St. Lambrecht – und wird so zum Teil der Zukunft.