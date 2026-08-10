Steirischer Sommerurlaub bleibt ein heißes Eisen

Leute schauen mehr aufs Geld

Das bestätigt auch Tourismusverband-Chef Mathias Schattleitner: „Man spürt schon, dass der Euro nicht mehr so locker sitzt.“ Doch der erfahrene Touristiker kann nicht klagen: „Im Mai und Juni sind wir in die beste Saison jemals gestartet! Nach einem eher verhaltenen Juli-Anfang haben wir seit Mitte Juli sogar deutlich mehr Gäste als im Vorjahr.“ Der Vorteil sei auch die Schladming/Dachstein-Card, in der Ausflüge, Transporte etc. inkludiert sind. „Das macht Urlaub kalkulierbar – und das wird vielen immer wichtiger.“