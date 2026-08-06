Young Hiker Slipped 50 Meters During Descent

Stabilized on a vacuum mattress

In the meantime, the injured mountaineer received initial medical care and was stabilized on a vacuum mattress. Shortly thereafter, the emergency physician and an air rescue paramedic were lowered from the helicopter using a winch. The helicopter had to make an interim landing on the bathing island in Hallstatt. After being treated by the emergency physician, the 24-year-old was flown to Schärding Hospital.