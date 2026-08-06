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Serious Injuries

Young Hiker Slipped 50 Meters During Descent

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06.08.2026 08:38
The man had hiked to the Wiesberghaus.
The man had hiked to the Wiesberghaus.(Bild: ALFRED LEITGEB)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A 24-year-old Dutch man took a fateful slip while hiking in Hallstatt. The young man relied on an app during his descent, ended up on an unmarked trail, and slid 50 meters down it. He was eventually rescued by a rescue helicopter.

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A 24-year-old Dutch citizen set out from the Echerntal parking lot in Hallstatt around 7:45 a.m. on Wednesday and hiked along the marked trail to the Wiesberghaus. After a short rest, he decided to descend via the Vorderen Hirlatz back to Hallstatt. According to his own account, he used an app for navigation. While descending the unmarked trail at an elevation of about 740 meters, the Dutchman slipped, tumbled through rocky terrain, and came to a stop after about 50 meters.

Thunderstorm Delayed Helicopter Deployment
The hiker then made an emergency call to mountain rescue. The Hallstatt Mountain Rescue Service went to the scene of the accident and found the man seriously injured but responsive. It was then decided to call in the emergency medical helicopter from Niederöblarn. However, due to a nearby thunderstorm cell, the helicopter had to wait about 15 minutes before taking off.

Stabilized on a vacuum mattress
In the meantime, the injured mountaineer received initial medical care and was stabilized on a vacuum mattress. Shortly thereafter, the emergency physician and an air rescue paramedic were lowered from the helicopter using a winch. The helicopter had to make an interim landing on the bathing island in Hallstatt. After being treated by the emergency physician, the 24-year-old was flown to Schärding Hospital.

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