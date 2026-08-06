Serious Injuries
Young Hiker Slipped 50 Meters During Descent
A 24-year-old Dutch man took a fateful slip while hiking in Hallstatt. The young man relied on an app during his descent, ended up on an unmarked trail, and slid 50 meters down it. He was eventually rescued by a rescue helicopter.
A 24-year-old Dutch citizen set out from the Echerntal parking lot in Hallstatt around 7:45 a.m. on Wednesday and hiked along the marked trail to the Wiesberghaus. After a short rest, he decided to descend via the Vorderen Hirlatz back to Hallstatt. According to his own account, he used an app for navigation. While descending the unmarked trail at an elevation of about 740 meters, the Dutchman slipped, tumbled through rocky terrain, and came to a stop after about 50 meters.
Thunderstorm Delayed Helicopter Deployment
The hiker then made an emergency call to mountain rescue. The Hallstatt Mountain Rescue Service went to the scene of the accident and found the man seriously injured but responsive. It was then decided to call in the emergency medical helicopter from Niederöblarn. However, due to a nearby thunderstorm cell, the helicopter had to wait about 15 minutes before taking off.
Stabilized on a vacuum mattress
In the meantime, the injured mountaineer received initial medical care and was stabilized on a vacuum mattress. Shortly thereafter, the emergency physician and an air rescue paramedic were lowered from the helicopter using a winch. The helicopter had to make an interim landing on the bathing island in Hallstatt. After being treated by the emergency physician, the 24-year-old was flown to Schärding Hospital.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.