Puchner: „Ich habe nicht einmal das Tor gesehen“

„Ich habe nicht einmal das Tor gesehen“, ärgerte sich Mirjam Puchner nach ihrem Abfahrtslauf am Samstag über die schlechten Sichtverhältnisse in Tarvisio. Im oberen Sektor war die Salzburgerin kurzzeitig im Nebel verschwunden, wo sie einiges an Zeit liegen ließ.
Verschlechtere sich die Sicht bei den ersten Läuferinnen zunehmend, erwischte es Puchner am schlimmsten.
Zwar konnte die 33-Jährige im letzten Teilstück wieder Zeit gutmachen, an die Marke von Siegerin Nicol Delago kam sie jedoch nicht heran, 1,35 Sekunden fehlten im Ziel auf die Italienerin.
Top-10 verpasst
Vor dem Start sei ihr noch gesagt worden, der Kurs sei gut zu sehen. Der Funkspruch stellte sich leider als falsch heraus, wie Puchner im ORF-Interview schließlich aufklärte. „Ich habe nicht einmal das Tor gesehen“, ärgerte sich die Speed-Spezialistin, die die Abfahrt ohne Top-10-Platzierung beendete.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.