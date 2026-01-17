Puchner: „Ich habe nicht einmal das Tor gesehen“

Top-10 verpasst

Vor dem Start sei ihr noch gesagt worden, der Kurs sei gut zu sehen. Der Funkspruch stellte sich leider als falsch heraus, wie Puchner im ORF-Interview schließlich aufklärte. „Ich habe nicht einmal das Tor gesehen“, ärgerte sich die Speed-Spezialistin, die die Abfahrt ohne Top-10-Platzierung beendete.