Wenn gemachte Schritte plötzlich Geld wert sind!

„Wenn man das Gesundheitssystem wirklich verändern möchte, dann muss jemand, der sich regelmäßig bewegt, auch dafür belohnt werden“, sagt Karim. Der Gedanke dahinter ist einfach – und radikal zugleich: Wer sich bewegt, spart langfristig nicht nur sich selbst, sondern auch der Gesellschaft Kosten. Warum also soll Bewegung nicht auch einen direkten Gegenwert haben?