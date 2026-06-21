Kinder von reicher Anwältin gehen völlig leer aus

Mutter hatte Einkommen von 200.000 Euro jährlich

Was das Familienglück der drei Männer trübt: Die bewiesenermaßen nicht unvermögende Mutter der Kinder will nicht einmal den ohnehin lächerlichen Beitrag von jeweils 380 Euro leisten. Mehr noch: Laut Hofbauer hat die Frau, eine in Moskau promovierte Doppeljuristin, seit der Trennung von ihrem Mann noch keinen einzigen (!) Cent Unterhalt bezahlt. Dabei habe die Mutter der Kinder ein Einkommen von 200.000 Euro pro Jahr gehabt und fahre mit einem Leasing-Geländeauto in Niederösterreich herum. Außerdem lebe die Frau, es gilt in allen Belangen die Unschuldsvermutung, in einer recht luxuriösen Wohnung.