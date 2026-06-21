Kinder von reicher Anwältin gehen völlig leer aus

Recht geizig verhält sich eine vermögende russische Anwältin gegenüber ihren Sprösslingen – diese bekommen keinen Cent! Seit der Trennung gab es für die Kinder keinen Unterhalt.
Brav und fürsorglich kümmert sich der Vater Andrey T. in Niederösterreich um seine beiden Buben, die inzwischen 15 und 17 Jahre alt sind. Die Kinder hatten sich bei der Scheidung im Juli 2024 und bei aller Liebe zur Mama am Bezirksgericht Krems aus freiem Willen für den Verbleib beim Papa entschieden.
„Mein Mandant bietet ihnen ein liebevolles Zuhause, führt alleine den Haushalt und will den Söhnen alle Annehmlichkeiten schenken, die seine Einkommensverhältnisse eben erlauben“, schildert Anwalt Michale Hofbauer aus St. Pölten, der seinen russisch-gebürtigen Mandanten jetzt vertritt.
Mutter hatte Einkommen von 200.000 Euro jährlich
Was das Familienglück der drei Männer trübt: Die bewiesenermaßen nicht unvermögende Mutter der Kinder will nicht einmal den ohnehin lächerlichen Beitrag von jeweils 380 Euro leisten. Mehr noch: Laut Hofbauer hat die Frau, eine in Moskau promovierte Doppeljuristin, seit der Trennung von ihrem Mann noch keinen einzigen (!) Cent Unterhalt bezahlt. Dabei habe die Mutter der Kinder ein Einkommen von 200.000 Euro pro Jahr gehabt und fahre mit einem Leasing-Geländeauto in Niederösterreich herum. Außerdem lebe die Frau, es gilt in allen Belangen die Unschuldsvermutung, in einer recht luxuriösen Wohnung.
Immerhin – ihr jüngster Antrag um Herabsetzung der monatlichen Unterhaltsverpflichtung auf jeweils 120 Euro wurde vor Kurzem vom Bezirksgericht Krems glatt abgeschmettert. Die juristisch durchdachte Begründung: Die Mutter könne Kraft ihrer Ausbildung ein monatliches Nettoeinkommen von zumindest 1895 lukrieren. Hofbauers Appell an die Frau: „Die beiden lieben Söhne sollten ihr als Mutter auch finanziell am Herzen liegen.“
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