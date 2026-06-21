Beinahe 15.000 Tiroler nutzen Firmen-Pkw privat

Anreiz für Anschaffung von E-Pkw sinkt

Rund um das Thema haben die Experten des VCÖ mehrere Kritikpunkte, die sie anbringen. Einer davon dreht sich um den Sachbezug. „Während für die private Nutzung von Elektro-Firmenwagen ab dem Jahr 2027 erstmals ein Sachbezug eingeführt wird, wird der bereits bestehende Sachbezug für Verbrenner-Firmenwagen von der Bundesregierung nicht erhöht. Damit sinkt der Anreiz für die Anschaffung von Elektroautos als Firmenwagen, was für die Energie- und Klimaziele kontraproduktiv ist.“