Für Mädchen in Kenia: Laufen, schwitzen, helfen!

Wie hoch die Spendensumme letztlich ausfallen wird, steht noch nicht fest. Die jungen Organisatoren sammeln nämlich noch Spenden. Das Ergebnis soll in gut zwei Wochen vorliegen. Eines steht aber schon jetzt fest: Die Kinder von Stams haben ein großes Herz – und jede Menge Ausdauer bewiesen.