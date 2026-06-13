Wie „Mad Max“! Im Oval gehen Drifts von der Hand

180 PS unter dem Hintern

Das leichte 180-PS-Geschoss mit dem kurzen Radstand hängt gierig am Gas. Der Tritt auf die Bremse wird weniger schnell umgesetzt. Nach zwei Runden gegen den Uhrzeigersinn stellt sich das Vertrauen ein. Vollgas auf der Geraden, kurz an der Bremse tupfen, am Kurvenausgang wieder aufs Gas – und tatsächlich lässt sich der Buggy wunderbar durch die Kurve driften. „Du sitzt da genau über das Hinterachse, das Ding reagiert anders als ein normaler Hecktriebler“, hatte Gerald Koloc, Obmann des Stockcar Clubs Schwarztal, zuvor noch erklärt. „Am Gas bleiben“, hatte Herndlhofer auch noch geraten. Und Recht behalten.