„Diese Investition wird sich vielfach auszahlen“

Über Rangnick sagt die Salzburgerin: „Ich bin froh, ihn in meinem Team zu wissen. Er ist engagiert, leidenschaftlich und hartnäckig. Seine offene und direkte Art ist wertvoll.“ Er wird auch weiter die Tägliche Bewegungseinheit anschieben. Langfristiges Ziel ist es, dass sich 100 Prozent der Kinder in den Kindergärten und Volksschulen täglich bewegen. Schmidt betont: „Das Projekt muss aber auf ordentlichen Füßen stehen. Ein Bewegungscoach muss Sicherheit haben. Er soll seine Arbeit nicht nur ein oder zwei Jahre machen können.“