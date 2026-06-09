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Ralf Rangnick:

„Diese Investition wird sich vielfach auszahlen“

Sport-Mix
09.06.2026 15:40
Fußball-Teamchef Ralf Rangnick und Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt setzen sich sehr für ...
Fußball-Teamchef Ralf Rangnick und Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt setzen sich sehr für die Tägliche Bewegungseinheit in den Kindergärten und Volksschulen ein.(Bild: BMWKMS/Emilia Schlögl)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Ralf Rangnick applaudierte: „Diese Investition stärkt die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Zukunftschancen unserer Kinder. Das wird sich für die Gesellschaft vielfach auszahlen.“ So reagierte der Fußball-Teamchef auf die Budgeterhöhung für die Tägliche Bewegungseinheit, für die er Botschafter ist.

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Bei den Sport Austria Finals in Wien zeigte Michaela Schmidt als Ex-Bundesliga-Spielerin ihr Faustball-Können. Danach vermeldete die Sport-Staatssekretärin einen anderen Erfolg – das Budget für die Tägliche Bewegungseinheit steigt um fünf Millionen Euro auf 25 Millionen Euro. Dadurch können 75.000 zusätzliche Bewegungseinheiten stattfinden.

Das freut auch Fußball-Teamchef Ralf Rangnick, Botschafter des Projekts: „Diese Investition stärkt die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Zukunftschancen unserer Kinder. Das wird sich für die Gesellschaft vielfach auszahlen. Regelmäßige Bewegung ist eine wichtige Voraussetzung für eine glückliche Kindheit und legt zugleich den Grundstein für ein gesundes Leben im Erwachsenenalter.“

Für Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt und Fußball-Teamchef Ralf Rangnick ist die Tägliche ...
Für Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt und Fußball-Teamchef Ralf Rangnick ist die Tägliche Bewegungseinheit ein Herzensprojekt.(Bild: Martin A. Jöchl)

Jedes Kind soll Chance auf tägliche Bewegung erhalten
Schmidt unterstreicht: „Jedes Kind soll die Chance auf tägliche Bewegung erhalten. Die Tägliche Bewegungseinheit hat positive Folgen für Gesundheit, Konzentrationsfähigkeit und Zusammenhalt. Bewegte Kinder sind gesunde Kinder, und gesunde Kinder sind glückliche Kinder.“

Über Rangnick sagt die Salzburgerin: „Ich bin froh, ihn in meinem Team zu wissen. Er ist engagiert, leidenschaftlich und hartnäckig. Seine offene und direkte Art ist wertvoll.“ Er wird auch weiter die Tägliche Bewegungseinheit anschieben. Langfristiges Ziel ist es, dass sich 100 Prozent der Kinder in den Kindergärten und Volksschulen täglich bewegen. Schmidt betont: „Das Projekt muss aber auf ordentlichen Füßen stehen. Ein Bewegungscoach muss Sicherheit haben. Er soll seine Arbeit nicht nur ein oder zwei Jahre machen können.“

Ralf Rangnick wird die Tägliche Bewegungseinheit weiter anschieben.
Ralf Rangnick wird die Tägliche Bewegungseinheit weiter anschieben.(Bild: Martin A. Jöchl)

Die positiven Aspekte der Täglichen Bewegungseinheit sind vielfältig. Die Evaluierung fiel extrem positiv aus:

  • Reichweite der TBE wächst: In 115 von 116 politischen Bezirken ist die TBE vertreten. Insgesamt nahmen 3.753 Einrichtungen am Programm teil.
  • Unterstützung der Bewegungskultur in den Bildungseinrichtungen: Neun von zehn Bildungseinrichtungen berichteten von einer Verbesserung ihrer Bewegungskultur.
  • Qualität der Bewegungseinheiten: Die Bewegungseinheiten erfuhren durchgängig hohe Qualitätsbewertungen in unterschiedlichen Dimensionen (z. B. Bewegungsvielfalt, Bewegungsfreude, unterschiedliche Schwierigkeitsstufen der Übungen).
  • Umfassende Bewegungsförderung kommt an: Die unterschiedlichen Bewegungsangebote förderten neben den aktiven Bewegungszeiten, dem Bewegungsgeschick und der körperliche Stärke auch die Bewegungsfreude, die Teamfähigkeit und die Konzentrationsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen.
  • Motivation und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Bewegungsdefiziten: Diese Gruppe von Kindern profitierte besonders von der Teilnahme an den Bewegungscoachstunden, Flexiblen Bewegungseinheiten und Flexiblen Schwimmeinheiten.
  • Stärkung der Vereine und Unterstützung der Vereinsentwicklung: Die TBE erhöhte die Bekanntheit der Vereine. Zahlreiche beteiligte Sportvereine gewannen neue Mitglieder oder entwickelten ihre Vereinsstrukturen weiter.
  • Qualität der Aus-/Fortbildungen für Bewegungscoaches und Übungsleiter:innen: Die Qualität der Aus-/Fortbildungen wurde sehr hoch eingeschätzt. Besonders praktische Übungen und der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen wurden als wichtig erachtet.
  • Tätigkeitsfeld der Bewegungscoaches etabliert sich: Im Kindergarten-/Schuljahr 2024/2025 waren neun von zehn Bewegungscoaches mit ihrer Tätigkeit (sehr) zufrieden.
  • Große Nachfrage nach Fortsetzung der TBE: Ebenfalls neun von zehn Bildungseinrichtungen planten, auch im folgenden Kindergarten-/Schuljahr an der TBE teilzunehmen.
  • Starker und vielfältiger Bewegungsimpuls: Die TBE erweitert die Bewegungsaktivitäten der Kinder und Jugendlichen auf vielfältige Weise und konnte dadurch 2,5 Millionen zusätzliche Bewegungsstunden für sie generieren.
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