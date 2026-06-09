„Diese Investition wird sich vielfach auszahlen“

Ralf Rangnick applaudierte: „Diese Investition stärkt die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Zukunftschancen unserer Kinder. Das wird sich für die Gesellschaft vielfach auszahlen.“ So reagierte der Fußball-Teamchef auf die Budgeterhöhung für die Tägliche Bewegungseinheit, für die er Botschafter ist.
Bei den Sport Austria Finals in Wien zeigte Michaela Schmidt als Ex-Bundesliga-Spielerin ihr Faustball-Können. Danach vermeldete die Sport-Staatssekretärin einen anderen Erfolg – das Budget für die Tägliche Bewegungseinheit steigt um fünf Millionen Euro auf 25 Millionen Euro. Dadurch können 75.000 zusätzliche Bewegungseinheiten stattfinden.
Das freut auch Fußball-Teamchef Ralf Rangnick, Botschafter des Projekts: „Diese Investition stärkt die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Zukunftschancen unserer Kinder. Das wird sich für die Gesellschaft vielfach auszahlen. Regelmäßige Bewegung ist eine wichtige Voraussetzung für eine glückliche Kindheit und legt zugleich den Grundstein für ein gesundes Leben im Erwachsenenalter.“
Jedes Kind soll Chance auf tägliche Bewegung erhalten
Schmidt unterstreicht: „Jedes Kind soll die Chance auf tägliche Bewegung erhalten. Die Tägliche Bewegungseinheit hat positive Folgen für Gesundheit, Konzentrationsfähigkeit und Zusammenhalt. Bewegte Kinder sind gesunde Kinder, und gesunde Kinder sind glückliche Kinder.“
Über Rangnick sagt die Salzburgerin: „Ich bin froh, ihn in meinem Team zu wissen. Er ist engagiert, leidenschaftlich und hartnäckig. Seine offene und direkte Art ist wertvoll.“ Er wird auch weiter die Tägliche Bewegungseinheit anschieben. Langfristiges Ziel ist es, dass sich 100 Prozent der Kinder in den Kindergärten und Volksschulen täglich bewegen. Schmidt betont: „Das Projekt muss aber auf ordentlichen Füßen stehen. Ein Bewegungscoach muss Sicherheit haben. Er soll seine Arbeit nicht nur ein oder zwei Jahre machen können.“
Die positiven Aspekte der Täglichen Bewegungseinheit sind vielfältig. Die Evaluierung fiel extrem positiv aus:
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