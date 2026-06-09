Zum Hochzeitstag bekam Arnie süße Liebesbotschaft

2009 hatten sich die beiden kennengelernt, als Arnautovic bei Inter Mailand unter Vertrag stand. Wie der Stürmer unlängst in der ServusTV-Sendung „Servus WM! We are from Austria“ schilderte, habe er Sarah, die damals in Bremen lebte, nach Mailand einladen wollen. „Sie hat geantwortet: Glaubst du etwa, ich bin eine von denen? Wenn du so eine suchst, die hast du genug in Mailand. Wenn du mich kennenlernen willst, musst du nach Bremen kommen“, erinnerte sich „Arnie“.