Zum Hochzeitstag bekam Arnie süße Liebesbotschaft

„Alles Gute zu unserem 14. Hochzeitstag, my Babyboy!“ Mit einem süßen Instagram-Beitrag hat Sarah Arnautovic ihrem Ehemann Marko zum 14-jährigen Ehejubiläum gratuliert.
„14 Jahre verheiratet … wenn man darüber nachdenkt, ist das schon etwas Besonderes. Ich finde, wir haben das verdammt gut hinbekommen“, eröffnete Sarah ihren Instagram-Post am Montag, um ihrem Marko in den darauffolgenden Zeilen ihr Herz auszuschütten.
2009 hatten sich die beiden kennengelernt, als Arnautovic bei Inter Mailand unter Vertrag stand. Wie der Stürmer unlängst in der ServusTV-Sendung „Servus WM! We are from Austria“ schilderte, habe er Sarah, die damals in Bremen lebte, nach Mailand einladen wollen. „Sie hat geantwortet: Glaubst du etwa, ich bin eine von denen? Wenn du so eine suchst, die hast du genug in Mailand. Wenn du mich kennenlernen willst, musst du nach Bremen kommen“, erinnerte sich „Arnie“.
Wechsel nach Bremen öffnete Kapitel
Damit war die Sache zwar erst einmal vom Tisch, mit Arnautovic‘ Wechsel zu Werder Bremen im Juli 2010 öffnete sich das Kapitel allerdings wieder. Die beiden lernten sich näher kennen, 2012 läuteten die Hochzeitsglocken. Auch 14 Jahre später scheinen die Eltern von zwei Töchtern unzertrennbar – wenngleich aktuell ein Ozean zwischen Sarah und Marko liegt.
Der ÖFB-Routinier bereitet sich in Santa Barbara auf die WM vor, für einen Kommentar unter dem süßen Beitrag seiner Ehefrau blieb dennoch Zeit. „Ich liebe dich so sehr, wir fliegen weiter, mein Babygirl“, so Marko.
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