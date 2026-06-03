Diese 12 Personen ziehen in ÖVP-Gemeinderat ein

Mit Perihan Orhan schafft es ein neues Gesicht den Sprung in den Gemeinderat – durch zahlreiche Vorzugsstimmen sicherte sie sich ihr Mandat.

Mehr Frauen und jünger

Auffällig ist auch die Veränderung innerhalb des Teams: Der Frauenanteil steigt auf 42 Prozent (fünf der 12 Mandatare sind weiblich), zugleich sinkt der Altersdurchschnitt – nämlich von 48,6 auf 46,8 Jahre. Die zwölf Mandater spiegeln dabei die Vielfalt der Stadt wider - vertreten sind unter anderem zwei Ärzte und eine Ärztin, eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, zwei Lehrerinnen sowie Selbstständige, Angestellte und Pensionisten.