Diese 12 Personen ziehen in ÖVP-Gemeinderat ein

Drei Tage nach der Gemeinderatswahl in Neunkirchen stehen die zwölf Mandatare für den ÖVP-Gemeinderat bereits fest. Und er ist weiblicher – und jünger.
Nach der Gemeinderatswahl vom 31. Mai ist das Team der Volkspartei Neunkirchen komplett. Zwölf Personen werden künftig die ÖVP im Gemeinderat vertreten – angeführt von Bürgermeister Peter Teix.
Mit Perihan Orhan schafft es ein neues Gesicht den Sprung in den Gemeinderat – durch zahlreiche Vorzugsstimmen sicherte sie sich ihr Mandat.
Mehr Frauen und jünger
Auffällig ist auch die Veränderung innerhalb des Teams: Der Frauenanteil steigt auf 42 Prozent (fünf der 12 Mandatare sind weiblich), zugleich sinkt der Altersdurchschnitt – nämlich von 48,6 auf 46,8 Jahre. Die zwölf Mandater spiegeln dabei die Vielfalt der Stadt wider - vertreten sind unter anderem zwei Ärzte und eine Ärztin, eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, zwei Lehrerinnen sowie Selbstständige, Angestellte und Pensionisten.
„Dieses Team steht für Einsatz, Verlässlichkeit und das gemeinsame Ziel, Neunkirchen weiterzuentwickeln“, betont Bürgermeister Peter Teix. „Die Mischung aus Erfahrung und neuen Ideen gibt uns die Kraft, die Herausforderungen der kommenden Jahre anzupacken und unsere Stadt erfolgreich in die Zukunft zu führen.“
Das Mandatsteam im Überblick
Peter Teix (48), Stefanie Tomrle (33), Armin Zwazl (43), Asita Aschraf Yazdi (55), Thomas Steurer (56), Irmgard Lechner (68), Heinz Past (54), Eva Schlager (41), Thomas Hofmann (36), Irfan Rehman (48), Peter Stix (45), Perihan Orhan (35).
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