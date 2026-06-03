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Weiblicher und jünger

Diese 12 Personen ziehen in ÖVP-Gemeinderat ein

Niederösterreich
03.06.2026 16:51
Der Neunkirchner ÖVP-Gemeinderat steht fest: Platz 1: Peter Teix, Platz 2: Stefanie Tomrle, ...
Der Neunkirchner ÖVP-Gemeinderat steht fest: Platz 1: Peter Teix, Platz 2: Stefanie Tomrle, Platz 3: Armin Zwazl(Bild: Krone KREATIV/ZVG/Stadtgemeinde Neunkirchen, Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Drei Tage nach der Gemeinderatswahl in Neunkirchen stehen die zwölf Mandatare für den ÖVP-Gemeinderat bereits fest. Und er ist weiblicher – und jünger. 

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Nach der Gemeinderatswahl vom 31. Mai ist das Team der Volkspartei Neunkirchen komplett. Zwölf Personen werden künftig die ÖVP im Gemeinderat vertreten – angeführt von Bürgermeister Peter Teix.

Mit Perihan Orhan schafft es ein neues Gesicht den Sprung in den Gemeinderat – durch zahlreiche Vorzugsstimmen sicherte sie sich ihr Mandat.

Mehr Frauen und jünger
Auffällig ist auch die Veränderung innerhalb des Teams: Der Frauenanteil steigt auf 42 Prozent (fünf der 12 Mandatare sind weiblich), zugleich sinkt der Altersdurchschnitt – nämlich von 48,6 auf 46,8 Jahre. Die zwölf Mandater spiegeln dabei die Vielfalt der Stadt wider - vertreten sind unter anderem zwei Ärzte und eine Ärztin, eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, zwei Lehrerinnen sowie Selbstständige, Angestellte und Pensionisten.

Perihan Orhan
Perihan Orhan(Bild: Stadtgemeinde Neunkirchen)
Peter Stix
Peter Stix(Bild: Stadtgemeinde Neunkirchen)
Irfan Rehman
Irfan Rehman(Bild: Stadtgemeinde Neunkirchen)
Thomas Hofmann
Thomas Hofmann(Bild: Stadtgemeinde Neunkirchen)
Eva Schlager
Eva Schlager(Bild: Stadtgemeinde Neunkirchen)
Heinz Past
Heinz Past(Bild: Stadtgemeinde Neunkirchen)
Irmgard Lechner
Irmgard Lechner(Bild: Stadtgemeinde Neunkirchen)
Thomas Steurer
Thomas Steurer(Bild: ZVG Stadtgemeinde Neunkirchen)
Asita Aschraf Yazdi
Asita Aschraf Yazdi(Bild: Stadtgemeinde Neunkirchen)

„Dieses Team steht für Einsatz, Verlässlichkeit und das gemeinsame Ziel, Neunkirchen weiterzuentwickeln“, betont Bürgermeister Peter Teix. „Die Mischung aus Erfahrung und neuen Ideen gibt uns die Kraft, die Herausforderungen der kommenden Jahre anzupacken und unsere Stadt erfolgreich in die Zukunft zu führen.“

Das Mandatsteam im Überblick
Peter Teix (48), Stefanie Tomrle (33), Armin Zwazl (43), Asita Aschraf Yazdi (55), Thomas Steurer (56), Irmgard Lechner (68), Heinz Past (54), Eva Schlager (41), Thomas Hofmann (36), Irfan Rehman (48), Peter Stix (45), Perihan Orhan (35).

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