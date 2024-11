„Mein Lebenstraum sind eine Familie und Kinder!“

Mit 30 Weltcup-Bewerben und der Nordischen Ski-WM in Trondheim wartet auf die Skisprung-Damen ein Winter mit vielen Höhenpunkten. „Das Ziel bleibt weit springen und laut jubeln“, will sich Eva Pinkelnig vor dem Auftakt mit einem Mixed-Team-Bewerb am Freitag im norwegischen Lillehammer nicht auf Ergebnisse festlegen.