Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eva Pinkelnig sauer

„Als Versuchskaninchen missbraucht“!

Ski Nordisch
20.10.2025 10:10
Eva Pinkelnig
Eva Pinkelnig(Bild: GEPA pictures / x.com/screenshot)

Einen Monat nach ihrem Kreuzbandriss auf der Olympia-Normalschanze von Predazzo blickt Skispringerin Eva Pinkelnig optimistisch in die Zukunft! Für den Internationalen Skiverband (FIS) fand die Vorarlbergerin im Gespräch mit dem ORF hingegen keine warmen Worte. Angesichts der bekannten Probleme mit der Schanze kritisierte sie einen fahrlässigen Umgang mit den Athletinnen. „Uns so einfach unter Zeitdruck noch runter zu jagen“, sei die absolut falsche Entscheidung gewesen.

0 Kommentare

Pinkelnig, Gesamtweltcup-Siegerin 2022/23, fühle sich „als Versuchskaninchen missbraucht“, erklärte die 37-Jährige in der Sendung Sport am Sonntag. „Wir wissen mittlerweile, dass das Profil der Schanze schwierig ist. Der FIS-Renndirektor persönlich hat von Fehlkonstruktion gesprochen. (...) Warum informiert man uns nicht?“, sagte Pinkelnig. „Es wird immer davon geredet, wir Athleten stehen im Mittelpunkt.“

Lesen Sie auch:
Eva Pinkelnig ist in Predazzo böse gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.
Schwer verletzt
Bestätigt! Olympia-Traum für Pinkelnig geplatzt
19.09.2025

Pinkelnig war bekanntlich nicht das einzige Opfer der neuen Anlagen, auch Kanadas Star Alexandria Loutitt und die Nordische Kombiniererin Haruka Kasai aus Japan, Letztere auf der Großschanze, erlitten alle am gleichen Wochenende Kreuzbandrisse. „Braucht es drei schwer verletzte Sportlerinnen oder zwei auf dieser Schanze und nur eine auf der Schanze daneben (...), um zu wissen, dass da was nicht hinhaut?“

„Werde noch ein bissl was erreichen“
Pinkelnig, den eigenen Worten nach „ein hochsensibler Mensch“, gab auch Einblick in ihr Gefühlsleben vor und nach dem Unfall. „Ehrlich gesagt, habe ich mir innerlich Veränderung gewünscht“, meinte sie und nannte „zu wenig Zeit für persönliche Entwicklung“ oder „zu wenig Augenmerk darauf, wie es uns auch als Menschen geht“ als Mankos im Leistungssport. „Vom Umfeld her, vom Verständnis her, haben wir leider oft aneinander vorbeikommuniziert. In diesem ganzen Prozess habe ich einfach gemerkt, dass ich mich selber teilweise verliere.“

Lesen Sie auch:
Drama um Eva Pinkelnig
Drama in Predazzo
Bangen um Ski-Heldin: Pinkelnig schwer gestürzt!
18.09.2025

Die Reha verlaufe jedenfalls gut, der Gedanke an die Rückkehr in den Sport sei da. Auch wenn Olympia 2026 kein Thema ist und die Spiele 2030 für sie zu spät kämen. „Es soll einfach nicht so sein. Aber das ist völlig okay. Ich habe so viel anderes erreicht. Und ich glaube, ich werde auch noch ein bissl was erreichen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Eva Pinkelnig
KanadaJapan
ORF
KreuzbandrissSport
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
91.731 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
84.527 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gericht
Heftige Vergewaltigungsserie in Wien aufgedeckt
75.971 mal gelesen
Der 19-Jährige wurde u.a. wegen Beitrags an mindestens 15 Vergewaltigungen verurteilt.
Mehr Ski Nordisch
Eva Pinkelnig sauer
„Als Versuchskaninchen missbraucht“!
ÖSV-Doppelsieg
Jan Hörl siegt in Hinzenbach vor Daniel Tschofenig
Biathlon in München
„Es ist alles angerichtet für ein richtiges Fest!“
Skispringen
Daniel Tschofenig Zweiter bei Hinzenbach-Sommer-GP
Krone Plus Logo
Trio im Tschofenig-Sog
Kärntner ÖSV-Ass auf den Spuren von Martin Koch

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf