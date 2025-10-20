„Als Versuchskaninchen missbraucht“!

„Werde noch ein bissl was erreichen“

Pinkelnig, den eigenen Worten nach „ein hochsensibler Mensch“, gab auch Einblick in ihr Gefühlsleben vor und nach dem Unfall. „Ehrlich gesagt, habe ich mir innerlich Veränderung gewünscht“, meinte sie und nannte „zu wenig Zeit für persönliche Entwicklung“ oder „zu wenig Augenmerk darauf, wie es uns auch als Menschen geht“ als Mankos im Leistungssport. „Vom Umfeld her, vom Verständnis her, haben wir leider oft aneinander vorbeikommuniziert. In diesem ganzen Prozess habe ich einfach gemerkt, dass ich mich selber teilweise verliere.“