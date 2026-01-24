Vorteilswelt
Bei VLV-Titelkämpfen

Leichathletik-Superstar ist in Dornbirn am Start

Vorarlberg
24.01.2026 07:55
Bislang begeisterte der Schweizer Super-Mehrkämpfer das Vorarlberger Publikum nur beim ...
Bislang begeisterte der Schweizer Super-Mehrkämpfer das Vorarlberger Publikum nur beim legendären Hypo-Meeting im Götzner Mösle.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Am Wochenende steigen im Dornbirner Messeareal die Vorarlberger Hallen-Landesmeisterschaften der Leichtathleten. Keine Veranstaltung, bei der man zwangsläufig mit dem Antreten eines Superstars rechnet. Doch weit gefehlt, geht am Sonntag doch ein mehrfacher Medaillengewinner von Welt- und Europameisterschaften im Ländle an den Start.

0 Kommentare

„Die Freude ist natürlich groß, dass wir am Wochenende einen so prominenten Gaststarter wie Simon Ehammer haben“, sagt Sven Benning, Sportdirektor des Vorarlberger Leichtathletikverbands, vor den Hallen-Landesmeisterschaften, die heute und morgen in Dornbirn steigen. Der 25-jährige Schweizer, der mit Ex-ÖSV-Skicrosserin Tatjana Meklau verheiratet ist und dessen Papa Franz aus Tirol stammt, ist kein Unbekannter im Ländle.

Regelmäßiges Training im Ländle
Beim Götzner Hypo-Meeting sorgte der Appenzeller schon oft für Furore, stellte 2022 mit 8,45 Meter „Weitsprung-Weltrekord“ im Zehnkampf auf. In der Messestadt wird Ehammer, der im Winter zweimal die Woche in Dornbirn trainiert, am Sonntag aber im Hoch- und Stabhochsprung antreten. „Das ist auch für unsere jungen Athleten eine tolle Sache und Motivation, wenn sie an der Seite eines Sportlers wie ihm einen Wettkampf bestreiten dürfen“, unterstreicht Benning.

Posch und Schuler nicht am Start
Keine so gute Nachrichten gibt es hinischtlich der heimischen Teilnehmer – speziell beim weiblichen Starterfeld angeht. Sprint-Ass Isabel Posch, die voriges Wochenende in Sindelfingen (D) mit 7,40 Sekunden über 60 Meter in die Hallensaison gestartet war und nur vier Hundertstel über ihrem eigenem VLV-Rekord geblieben war, fehlt ebenso wie Chiara Schuler, die mit Rückenproblemen passen muss.

Spannung vor Mennel-Auftritt
Gespannt darf man auf TS Dornbirn-Sprinter Josef Mennel sein: Voriges Wochenende hatte er in St. Gallen in 6,97 Sekunden seine Bestzeit um nur fünf Hundertstel verpasst. Der Sieger dort? Simon Ehammer, in 6,87 Sekunden.

