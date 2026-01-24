Leichathletik-Superstar ist in Dornbirn am Start

Regelmäßiges Training im Ländle

Beim Götzner Hypo-Meeting sorgte der Appenzeller schon oft für Furore, stellte 2022 mit 8,45 Meter „Weitsprung-Weltrekord“ im Zehnkampf auf. In der Messestadt wird Ehammer, der im Winter zweimal die Woche in Dornbirn trainiert, am Sonntag aber im Hoch- und Stabhochsprung antreten. „Das ist auch für unsere jungen Athleten eine tolle Sache und Motivation, wenn sie an der Seite eines Sportlers wie ihm einen Wettkampf bestreiten dürfen“, unterstreicht Benning.