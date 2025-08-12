Gespannt freut sich Sternwarte auf den Blutmond

Als „astronomisches Highlight des Jahres“, bezeichnet Sternen-Experte Jäger im September die Mondfinsternis – nur das von der Erde abgestrahlte Sonnenlicht beleuchtet Trabanten. Besonders schmackhaft wurde das bevorstehende Ereignis den Gewinnern des „Krone“-Vollmondwanderung im Waldviertel gemacht, die einen galaktisch-idyllisch Abend verbrachten.
In beeindruckender Naturkulisse des Waldviertels – bekannt für die malerische Landschaft, dichte Wälder, Wege und Felder – fand die exklusive Vollmondwanderung für „Krone“-Leser statt: 50 Sieger freuten sich, in Oed beim Astronomischen Zentrum Martinsberg (AZM) im Bezirk Zwettl, einen galaktischen Abend mit Michael Jäger und seinem Team der Sternenwarte Orion zu verbringen.
Der Blutmond ist eine Mondfinsternis
Am wenig lichtverschmutzten Sternenhimmel präsentierte sich der Erdtrabant in den Teleskopen und bei der Wanderung und von seiner hellsten Seite – das silbrige Licht spiegelte sich sogar in den Augen eines Dammhirschs wider. Rund um die dreistündige Veranstaltung wurde noch viel erstaunliches Wissen präsentiert: Etwa, dass es in einem Monat einen Blutmond geben wird.
„Das langwellige Licht wird von der Erdatmosphäre auf den Mond abgelenkt. Dadurch erscheint der Vollmond tiefrot“, so Sternen-Experte Jäger zum „astronomische Highlight des Jahres“, das am 7. September – hoffentlich bei guter Sicht – auf der Sternwarte Orion gemeinsam gefeiert wird.
Ein weiteres „Krone“-Gewinnspiel zum exklusiven Besuch der Sternwarte wird es heuer noch geben. Mehr dazu in Kürze.
