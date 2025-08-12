Gespannt freut sich Sternwarte auf den Blutmond

Der Blutmond ist eine Mondfinsternis

Am wenig lichtverschmutzten Sternenhimmel präsentierte sich der Erdtrabant in den Teleskopen und bei der Wanderung und von seiner hellsten Seite – das silbrige Licht spiegelte sich sogar in den Augen eines Dammhirschs wider. Rund um die dreistündige Veranstaltung wurde noch viel erstaunliches Wissen präsentiert: Etwa, dass es in einem Monat einen Blutmond geben wird.