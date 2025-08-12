Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Highlight des Jahres:

Gespannt freut sich Sternwarte auf den Blutmond

Niederösterreich
12.08.2025 18:30
Abseits hektischen Treibens gab es idyllische Ausblicke auf Mond, All und Landschaft in Oed bei ...
Abseits hektischen Treibens gab es idyllische Ausblicke auf Mond, All und Landschaft in Oed bei der Vollmondwanderung im Waldviertel.(Bild: Astronomisches Zentrum Martinsberg)

Als „astronomisches Highlight des Jahres“, bezeichnet Sternen-Experte Jäger im September die Mondfinsternis – nur das von der Erde abgestrahlte Sonnenlicht beleuchtet Trabanten. Besonders schmackhaft wurde das bevorstehende Ereignis den Gewinnern des „Krone“-Vollmondwanderung im Waldviertel gemacht, die einen galaktisch-idyllisch Abend verbrachten.

0 Kommentare

In beeindruckender Naturkulisse des Waldviertels – bekannt für die malerische Landschaft, dichte Wälder, Wege und Felder – fand die exklusive Vollmondwanderung für „Krone“-Leser statt: 50 Sieger freuten sich, in Oed beim Astronomischen Zentrum Martinsberg (AZM) im Bezirk Zwettl, einen galaktischen Abend mit Michael Jäger und seinem Team der Sternenwarte Orion zu verbringen.

Der Blutmond ist eine Mondfinsternis
Am wenig lichtverschmutzten Sternenhimmel präsentierte sich der Erdtrabant in den Teleskopen und bei der Wanderung und von seiner hellsten Seite – das silbrige Licht spiegelte sich sogar in den Augen eines Dammhirschs wider. Rund um die dreistündige Veranstaltung wurde noch viel erstaunliches Wissen präsentiert: Etwa, dass es in einem Monat einen Blutmond geben wird.

„Das langwellige Licht wird von der Erdatmosphäre auf den Mond abgelenkt. Dadurch erscheint der Vollmond tiefrot“, so Sternen-Experte Jäger zum „astronomische Highlight des Jahres“, das am 7. September – hoffentlich bei guter Sicht – auf der Sternwarte Orion gemeinsam gefeiert wird.

Ein weiteres „Krone“-Gewinnspiel zum exklusiven Besuch der Sternwarte wird es heuer noch geben. Mehr dazu in Kürze.

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
218.467 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
160.685 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
135.992 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1225 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1139 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1077 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf