Ski-Jungstars vertrauen ab sofort auf Hirscher!

Die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen und jetzt ist es offiziell geworden: Die britischen Ski-Jungstars Luca und Zak Carrick-Smith vertrauen – wie die „Krone“ bereits berichtet hatte, ab sofort auf Marcel Hirschers Ski-Schmiede Van Deer!
Nachdem die beiden Brüder, der 21-jährige Luca und der zwei Jahre jüngere Zak, vor Kurzem via Instagram ihren Abschied von Dynastar bekannt gemacht hatten, blieb man den Sozialen Medien auch bei der Verkündung des neuen Ausrüsters treu.
Händedruck-Emoji
So postete Luca am Donnerstag ein recht unmissverständliches Video, in dem er bei schnellen Schwüngen auf neuem Material zu sehen ist – untertitelt mit einem Händedruck-Emoji sowie Verweis auf „vandeer_redbull_sports“ …
Kleiner Trost für Dynastar: Mit Freddy bleibt immerhin einer der drei Carrick-Smith-Brüder der Rossignol-Tochterfirma treu.
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