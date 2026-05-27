Ralf Rangnick plötzlich wieder Thema bei Milan!

Die Zukunft von Ralf Rangnick als österreichischer Teamchef scheint nach wie vor offen, die Verkündung der Vertrags-Verlängerung über die WM hinaus lässt auf sich warten. Oder kommt alles ganz anders? Denn die „Gazzetta dello Sport“ berichtet in ihrer Mittwoch-Ausgabe, dass sich der Deutsche am Dienstag in Wien mit dem AC Milan traf.