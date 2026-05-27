Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Treffen in Wien

Ralf Rangnick plötzlich wieder Thema bei Milan!

Fußball International
27.05.2026 08:21
Treffen mit Berater Zlatan Ibrahimović? Der AC Milan buhlt um Ralf Rangnick.
Treffen mit Berater Zlatan Ibrahimović? Der AC Milan buhlt um Ralf Rangnick.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Die Zukunft von Ralf Rangnick als österreichischer Teamchef scheint nach wie vor offen, die Verkündung der Vertrags-Verlängerung über die WM hinaus lässt auf sich warten. Oder kommt alles ganz anders? Denn die „Gazzetta dello Sport“ berichtet in ihrer Mittwoch-Ausgabe, dass sich der Deutsche am Dienstag in Wien mit dem AC Milan traf.

0 Kommentare

Die Aufregung unter italienischen Journalisten war am Dienstag groß. Die Nachricht, dass Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic in Wien sei, ließ die Gerüchteküche brodeln. Was sei wohl der Zweck seiner Reise? Die „Gazzetta dello Sport“ berichtet nun ihrer Mittwoch-Ausgabe, dass sich der Schwede und Milan-Eigentümer Gerry Cardinale mit niemand Geringerem als Österreichs Teamchef Ralf Rangnick traf.

Neuanfang
Nach der verpassten Champions League blieb bei den „Rossoneri“ kürzlich kein Stein auf dem Anderen, die gesamte Führungsetage wurde gefeuert: Neben Trainer Massimiliano Allegri fielen auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und der Technische Direktor Geoffrey Moncada dem Rundumschlag zum Opfer.

Lesen Sie auch:
Massimiliano Allegri ist nicht mehr Trainer von AC Milan.
Tabula Rasa
Knall! Milan ohne Trainer, Sportdirektor und CEO
25.05.2026

Der Klub stellt sich nun neu auf, als neuer Trainer steht Andoni Iraola ante portas. Für den Spanier, der Bournemouth vergangene Saison in der englischen Premier League überraschend auf Platz sechs führte, liegt ein Dreijahres-Vertrag unterschriftsreif vor. Die Zeit drängt, denn auch Bayer Leverkusen und Benfica Lissabon sind am 43-Jährigen dran.

Andoni Iraola zeigte als Coach von Bournemouth auf.
Andoni Iraola zeigte als Coach von Bournemouth auf.(Bild: EPA/DANIEL HAMBURY)

Rangnick schon 2020 bei Milan Thema
Als neuer Sportdirektor steht laut „Gazzetta“ wiederum Rangnick hoch im Kurs: Er stand bereits 2020 kurz vor einem Engagement bei Milan, damals in einer Doppelrolle als Trainer und Sportdirektor. Letztlich blieb jedoch Stefano Pioli Trainer, platzte der Deal mit Rangnick auch an internen Widerständen im Klub. Pioli holte schließlich 2022 mit den Mailändern den Meistertitel.

Sechs Jahre später taucht nun der Name Rangnick wieder auf – was am Bericht dran ist, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Möglich, dass Rangnick mit David Alaba die Zelte beim AC Milan aufschlägt: Der ÖFB-Teamkapitän wird nach seinem Abschied bei Real Madrid ebenfalls mit dem 19-fachen italienischen Meister in Verbindung gebracht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
27.05.2026 08:21
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Ralf Rangnick
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
115.603 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
102.198 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
88.827 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
806 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
791 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Außenpolitik
USA sprechen von „Angriff zur Selbstverteidigung“
678 mal kommentiert
Die USA haben verstärkt Luftangriffe auf den Iran geflogen, sprachen nun ...
Mehr Fußball International
WM-Highlight in Tirol
Gratis Public Viewing mit echter Stadionatmosphäre
Treffen in Wien
Ralf Rangnick plötzlich wieder Thema bei Milan!
Chaos vor Finale:
Englische und spanische Fans gehen aufeinander los
UECL-Finale ab 21 Uhr
Holt Glasner mit Palace einen Titel zum Abschluss?
„Das war’s“
Paukenschlag! Eine Ära in Barcelona geht zu Ende
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf