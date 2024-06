Dank „Krone“ mit dem ÖFB-Bus zur EM nach Berlin

„Sehr beeindruckend“

„Ich war noch niemals in dem Stadion, das ist schon von außen sehr beeindruckend“, sagte Gernot, Sportlehrer in der Steiermark. Der sich wie die restliche Belegschaft direkt nach der Ankunft unter die tausenden rot-weiß-roten Anhänger mischte, Berlin zur Österreichischen Partyzone machte. „Die Stimmung in der Stadt ist beeindruckend, alle feiern gemeinsam – so soll es sein.“ Nach der Partie ging es retour nach Wien, am Montag legt der „Krone“-Tourbus ein drittes Mal ab – erneut mit Endstation Berlin.