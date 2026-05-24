Österreichischer Ex-Dopingsünder schlägt Alarm!

Als Radprofi machte Hannes Hempel seinerzeit u.a. im Team Gerolsteiner auf sich aufmerksam, war einer der besten Bergfahrer, holte Platz 2 bei der Österreich-Rundfahrt. Später versuchte sich der Kärntner im Triathlon, eroberte einen 3. Platz beim Ironman. Und sowohl 2010 als auch 2013 wurde der heute 52-Jährige des Dopings überführt und gesperrt.