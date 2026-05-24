Österreichischer Ex-Dopingsünder schlägt Alarm!

Der Kärntner Ex-Radprofi Hannes Hempel (52) wurde einst des Dopings überführt. Er ist längst geläutert, spricht offen über seine Verfehlungen – und über die bevorstehenden „Enhanced Games“ in Las Vegas, vertauschte Blutbeutel, Tote und sein heutiges Leben ...
Als Radprofi machte Hannes Hempel seinerzeit u.a. im Team Gerolsteiner auf sich aufmerksam, war einer der besten Bergfahrer, holte Platz 2 bei der Österreich-Rundfahrt. Später versuchte sich der Kärntner im Triathlon, eroberte einen 3. Platz beim Ironman. Und sowohl 2010 als auch 2013 wurde der heute 52-Jährige des Dopings überführt und gesperrt.
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