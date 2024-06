„Ich habe von Xabi Alonso sehr viel gelernt“

Ahmet Gil, Helmut Hafner, Heinz Fuchsbichler und auch Leiter Dietmar Berchtold haben mich sehr gefördert. Jeder in seinem Bereich: Gil hat mich fußballerisch weitergebracht, Hafner in der mentalen Stärke. Fuchsbichler hat mich in den Erwachsenenfußball eingeführt. Und von Berchtold habe ich in allen Bereichen enormen Rückhalt bekommen.