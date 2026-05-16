Sad certainty
Young Austrian Man Falls to His Death in Italy
It is a sad certainty: A young Austrian man and his companion, who had set out on a hike in the mountains of the northern Italian region of Friuli-Venezia Giulia, had been reported missing since Friday. On Saturday, the bodies of the two hikers were located by a helicopter. The young men (23 and 24) had apparently fallen to their deaths.
According to the Friuli Mountain Rescue Service, the Austrian and his companion, a 24-year-old U.S. citizen living in Germany, are believed to have lost their balance on a particularly steep, grassy section and subsequently fallen to their deaths.
Bad weather hampered the search
The Austrian’s father reported his son missing, and a search operation was launched. About 20 members of the mountain rescue service, police, and fire department combed the hiking trails in the area. The search operation was hampered by bad weather in the region.
Scooter found
The two men’s scooter was found on Saturday near Sella Chianzutan in the province of Udine. The crew of a helicopter from the Friuli Civil Protection Agency finally located the bodies of the 23-year-old and the 24-year-old in a mountainous area in the municipality of Verzegnis (province of Udine) between the Piombada and Bottai mountains.
Since the location where the bodies were found is very difficult to reach from the ground, the two victims were recovered using a winch.
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