Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sad certainty

Young Austrian Man Falls to His Death in Italy

Nachrichten
16.05.2026 12:45
The crash site is difficult to access from the ground. The bodies were recovered using a winch ...
The crash site is difficult to access from the ground. The bodies were recovered using a winch (stock photo).(Bild: Gianluca Pili - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

It is a sad certainty: A young Austrian man and his companion, who had set out on a hike in the mountains of the northern Italian region of Friuli-Venezia Giulia, had been reported missing since Friday. On Saturday, the bodies of the two hikers were located by a helicopter. The young men (23 and 24) had apparently fallen to their deaths.

0 Kommentare

According to the Friuli Mountain Rescue Service, the Austrian and his companion, a 24-year-old U.S. citizen living in Germany, are believed to have lost their balance on a particularly steep, grassy section and subsequently fallen to their deaths.

Bad weather hampered the search
The Austrian’s father reported his son missing, and a search operation was launched. About 20 members of the mountain rescue service, police, and fire department combed the hiking trails in the area. The search operation was hampered by bad weather in the region.

The crash site is difficult to access from the ground. The bodies were recovered using a winch ...
The crash site is difficult to access from the ground. The bodies were recovered using a winch (stock photo).(Bild: Gianluca Pili - stock.adobe.com)

Scooter found
The two men’s scooter was found on Saturday near Sella Chianzutan in the province of Udine. The crew of a helicopter from the Friuli Civil Protection Agency finally located the bodies of the 23-year-old and the 24-year-old in a mountainous area in the municipality of Verzegnis (province of Udine) between the Piombada and Bottai mountains.

Since the location where the bodies were found is very difficult to reach from the ground, the two victims were recovered using a winch. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
16.05.2026 12:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf