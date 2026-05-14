Steirische Biogas-Anlagen in der Warteschleife

Gas einspeisen statt Strom erzeugen

Doch die Zeit drängt: Um die EU-Klimaziele zu erreichen, muss Österreich bis 2030 knapp zehn Prozent des gesamten Erdgasbedarfs aus grünem Gas abdecken. Dafür wurde bereits 2021 ein Gesetz verabschiedet, wonach alle bestehenden Biogasanlagen ab einer gewissen Größe, die im Nahbereich von Erdgasleitungen liegen, künftig Methangas einspeisen müssen, statt wie bisher Biogas für die Stromproduktion zu verbrennen. Und die entsprechenden Strom-Förderverträge laufen demnächst aus.