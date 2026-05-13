Raiders Tirol: „Wir wollen nach Frankfurt fahren!“

EFA statt ELF

Die neue Liga sieht der Coach auf einem hohen Niveau. Die teilnehmenden Teams seien „die Creme de la Creme des Footballs in Europa“. Nur ein bekanntes Team fehlt ihm aktuell noch in der EFA (European Football Alliance). „Die wären definitiv auch eine Bereicherung gewesen“, sagte Shuan Fatah über den geliebten Erzrivalen, die Vienna Vikings. Österreichs Rekordmeister spielt heuer in der American Football League Europe (AFLE) „Was noch nicht ist, kann ja noch werden“, meinte Coach Fatah, der sein Ziel fest im Blick hat: „Toll, dass es in Frankfurt dieses Halbfinal-Wochenende gibt. Da wollen wir auf alle Fälle hin.“