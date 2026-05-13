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Football Kick-Off

Raiders Tirol: „Wir wollen nach Frankfurt fahren!“

Tirol
13.05.2026 19:00
Porträt von Julia Kröpfl
Von Julia Kröpfl

Auftakt in der „European Football Alliance“ – Tirols Football-Stolz startet am Sonntag im Münchner Grünwalder Stadion in die Saison.  Meistermacher Shuan Fatah soll die Innsbrucker zurück in Erfolgsspur bringen und den Einzug in die Playoffs schaffen. 

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Der Countdown läuft. Nach turbulenten Monaten beginnt für die Raiders Tirol mit der EFA-Saison eine neue Ära. Zum Auftakt in der neugegründeten Liga wartet am Sonntag im Münchner Grünwalder Stadion direkt das Duell mit den Munich Ravens. „München ist klarer Favorit – die haben auch wieder ordentlich aufgerüstet“, meinte Cheftrainer Shuan Fatah: „Das war schon hitzig in der Vergangenheit vor mir.“

Endlich wieder da
Mit ihm kehrte auch ein bekanntes Gesicht zurück nach Innsbruck. Der gebürtige Berliner gewann mit den Raiders fünfmal die „Austrian Bowl“: „Zehn Jahre gehen ja an einem nicht spurlos vorbei und ich freue mich riesig wieder hier zu sein“, grinste der 57-Jährige.

EFA statt ELF
Die neue Liga sieht der Coach auf einem hohen Niveau. Die teilnehmenden Teams seien „die Creme de la Creme des Footballs in Europa“. Nur ein bekanntes Team fehlt ihm aktuell noch in der EFA (European Football Alliance). „Die wären definitiv auch eine Bereicherung gewesen“, sagte Shuan Fatah über den geliebten Erzrivalen, die Vienna Vikings. Österreichs Rekordmeister spielt heuer in der American Football League Europe (AFLE) „Was noch nicht ist, kann ja noch werden“, meinte Coach Fatah, der sein Ziel fest im Blick hat: „Toll, dass es in Frankfurt dieses Halbfinal-Wochenende gibt. Da wollen wir auf alle Fälle hin.“

Linebacker Tim Unger formulierte die Erwartungen noch etwas offensiver: „Halbfinale ist schön, Finale ist schöner.“ Die Vorfreude ist jedenfalls bei der ganzen „Raiders-Family“ riesig: „Wir stehen bereits alle in den Startlöchern und warten nur noch auf den Anpfiff am Sonntag.“

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