Bianca Babanitz nach Stechen in Schönbrunn Fünfte!

Lehre ist, „dass wir viel zum Üben haben“

Himmelmayer, dessen Vater selbst Weltcup geritten war, nimmt einiges an Eindrücken von den Topstars mit. „Wie sie oder die Pfleger im Stall mit den Pferden umgehen. Oder bei der Besichtigung die Meter anders abgehen, weil sie genau wissen, worauf es dann wirklich ankommt. Und dann kann man auch mal zu Max Kühner gehen und nachfragen“, erzählte der Oberösterreicher.