Appell: Muttertag gehört gebührend gefeiert!

„Dank zum Muttertag“: Anlässlich des Freudentages am kommenden Sonntag sollen hierzulande die Traditionen und Werte in heimischen Kindergärten hochgehalten werden.
Der kommende Sonntag steht wieder ganz im Zeichen der Mütter. Um an diesem Festtag hierzulande die Traditionen und Werte hochzuhalten, appellieren Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit einem Schreiben an heimische Kindergärten, die Bedeutung des Muttertags hervorzuheben und bewusst zu gestalten. Etwa mit Geschichten, Liedern, Bastelideen und Impulsen für die Elternarbeit. Dafür stehe den Kindergärten ein vielseitiges Angebot zur Verfügung.
Schreiben an die Kindergärten
„Der Muttertag ist für Kinder ein besonderes Ereignis, das Nähe, Freude und das Gefühl von Geborgenheit vermittelt“, erklärt die Landeshauptfrau. Und aufzeigt, wie wichtig es ist, Wertschätzung auszudrücken. Die Kindergärten seien jene Orte, an denen der Nachwuchs soziale Werte erleben und entwickeln könne, betont Teschl-Hofmeister.
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