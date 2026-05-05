Appell: Muttertag gehört gebührend gefeiert!

Der kommende Sonntag steht wieder ganz im Zeichen der Mütter. Um an diesem Festtag hierzulande die Traditionen und Werte hochzuhalten, appellieren Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit einem Schreiben an heimische Kindergärten, die Bedeutung des Muttertags hervorzuheben und bewusst zu gestalten. Etwa mit Geschichten, Liedern, Bastelideen und Impulsen für die Elternarbeit. Dafür stehe den Kindergärten ein vielseitiges Angebot zur Verfügung.