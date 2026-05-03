Es ist soweit: Steirische Badesaison ist eröffnet!

Beim Lokalaugenschein im Weizer Schwimmbad wurde klar: Der Sommer ist definitiv nicht mehr weit, es wird schon fleißig geplanscht! Auch in der Grazer „Auster“ geht’s schon rund.
Es ist so schön zu sehen, dass das Freibad so intensiv genutzt wird“, freut sich Bettina Bauernhofer (SPÖ), Weizer Stadtchefin, bei einem Besuch in „ihrem“ Schwimmbad am zweiten Badetag. Seit 1. Mai ist das malerische Areal geöffnet. Bereits am Vormittag tummeln sich dort Planscher, Schwimmer, Turmspringer und Sonnenanbeter. Die Bademeister Christian und Klaus haben ihre Schützlinge stets im Blick. Bei angenehmen 24 Grad Wassertemperatur – die Becken werden beheizt – steigt auch bestimmt keine Gänsehaut auf: „Papa, drin ist es noch viel wärmer als draußen“, freut sich ein junger Bursch und wagt den Sprung vom Meter-Brett.
Erster Köpfler ins beheizte Schwimmbecken
Auch Noah beschließt, den ersten Sprung ins kühle Nass zu wagen, davor heißt es aber „abduschen“. „Die Duschen sind eiskalt“, kann sich Bademeister Klaus, der demnächst den wohlverdienten Ruhestand antreten wird, einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen und kichert verschmitzt. Noah beißt die Zähne zusammen und köpfelt danach mutig in die Fluten.
Schon am Vormittag werden die Beachvolleyballplätze fleißig genutzt. Niki, Bernhard, Patrick und Bernadette trainieren für das anstehende Hobby-Mixed-Turnier am kommenden Samstag im Weizer Bad.
Auch in der Auster in Graz-Eggenberg kann schon geplanscht werden. Die anderen Bäder der Landeshauptstadt öffnen ihre Pforten erst am 14. Mai. „Das Wasser ist zwar noch etwas kalt, aber es sind schon sehr viele Sonnenanbeter da“, berichtet Moritz Krahl von der Badeaufsicht.
In den kommenden Tagen kommen Freibadfans weiterhin auf ihre Rechnung. Nur Mittwoch und Donnerstag wird es etwas kühler und auch regnerisch, bevor die Temperaturen wieder höher klettern!Monika König-Krisper
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