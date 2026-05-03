Es ist soweit: Steirische Badesaison ist eröffnet!

Es ist so schön zu sehen, dass das Freibad so intensiv genutzt wird“, freut sich Bettina Bauernhofer (SPÖ), Weizer Stadtchefin, bei einem Besuch in „ihrem“ Schwimmbad am zweiten Badetag. Seit 1. Mai ist das malerische Areal geöffnet. Bereits am Vormittag tummeln sich dort Planscher, Schwimmer, Turmspringer und Sonnenanbeter. Die Bademeister Christian und Klaus haben ihre Schützlinge stets im Blick. Bei angenehmen 24 Grad Wassertemperatur – die Becken werden beheizt – steigt auch bestimmt keine Gänsehaut auf: „Papa, drin ist es noch viel wärmer als draußen“, freut sich ein junger Bursch und wagt den Sprung vom Meter-Brett.