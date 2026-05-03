Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Warten hat ein Ende

Es ist soweit: Steirische Badesaison ist eröffnet!

Steiermark
03.05.2026 17:13
Weiz-Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer freut sich über „ihr“ schönes Freibad
Weiz-Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer freut sich über „ihr“ schönes Freibad(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Beim Lokalaugenschein im Weizer Schwimmbad wurde klar: Der Sommer ist definitiv nicht mehr weit, es wird schon fleißig geplanscht! Auch in der Grazer „Auster“ geht’s schon rund.

0 Kommentare

Es ist so schön zu sehen, dass das Freibad so intensiv genutzt wird“, freut sich Bettina Bauernhofer (SPÖ), Weizer Stadtchefin, bei einem Besuch in „ihrem“ Schwimmbad am zweiten Badetag. Seit 1. Mai ist das malerische Areal geöffnet. Bereits am Vormittag tummeln sich dort Planscher, Schwimmer, Turmspringer und Sonnenanbeter. Die Bademeister Christian und Klaus haben ihre Schützlinge stets im Blick. Bei angenehmen 24 Grad Wassertemperatur – die Becken werden beheizt – steigt auch bestimmt keine Gänsehaut auf: „Papa, drin ist es noch viel wärmer als draußen“, freut sich ein junger Bursch und wagt den Sprung vom Meter-Brett.

Erster Köpfler ins beheizte Schwimmbecken
Auch Noah beschließt, den ersten Sprung ins kühle Nass zu wagen, davor heißt es aber „abduschen“. „Die Duschen sind eiskalt“, kann sich Bademeister Klaus, der demnächst den wohlverdienten Ruhestand antreten wird, einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen und kichert verschmitzt. Noah beißt die Zähne zusammen und köpfelt danach mutig in die Fluten.

Schon am Vormittag werden die Beachvolleyballplätze fleißig genutzt. Niki, Bernhard, Patrick und Bernadette trainieren für das anstehende Hobby-Mixed-Turnier am kommenden Samstag im Weizer Bad.

Noah wagt seinen ersten Saison-Köpfler
Noah wagt seinen ersten Saison-Köpfler(Bild: Christian Jauschowetz)
Bademeister Christian hat die Gäste stets im Blick
Bademeister Christian hat die Gäste stets im Blick(Bild: Christian Jauschowetz)
Hände hoch und runtergerutscht!
Hände hoch und runtergerutscht!(Bild: Christian Jauschowetz)
Moritz Krahl von der Badeaufsicht in der Auster
Moritz Krahl von der Badeaufsicht in der Auster(Bild: Christian Jauschowetz)
Patrick und Bernhard beim Duell am Netz
Patrick und Bernhard beim Duell am Netz(Bild: Christian Jauschowetz)

Auch in der Auster in Graz-Eggenberg kann schon geplanscht werden. Die anderen Bäder der Landeshauptstadt öffnen ihre Pforten erst am 14. Mai. „Das Wasser ist zwar noch etwas kalt, aber es sind schon sehr viele Sonnenanbeter da“, berichtet Moritz Krahl von der Badeaufsicht.

In den kommenden Tagen kommen Freibadfans weiterhin auf ihre Rechnung. Nur Mittwoch und Donnerstag wird es etwas kühler und auch regnerisch, bevor die Temperaturen wieder höher klettern!Monika König-Krisper

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
03.05.2026 17:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Das deutsche Influencer-Paar Julian Claßen und Palina erwartet ein Baby.
Palina postete Fotos
Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa
Die Spritpreise in Deutschland sind unmittelbar nach der Einführung des Tankrabatts nicht ...
Alte Steuersätze
Spritpreise in Deutschland trotz Rabatt gestiegen
US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress: Das Weiße Haus erklärt die Kampfhandlungen im ...
Brief an Kongress
Trump: „Die Kämpfe im Iran sind beendet!“
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
204.179 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
89.121 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
84.386 mal gelesen
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1260 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1119 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
738 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf