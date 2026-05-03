Zum großen Jubiläum zurück in die Weststeiermark

Die Alpenoberkrainer zählen zu den populärsten Oberkrainer-Gruppen und feiern nun ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum. Beim großen Fest im weststeirischen Lannach wartet auch eine Filmpremiere.
„Es war ein unvergesslicher Abend“, meint Gerhard Hainzl, wenn er an einen Liveauftritt im November 1997 zurückdenkt. Damals spielten die Alpenoberkrainer im Gasthaus Stegweber von Familie Neumann in Hollenegg auf. Hainzl hat das Konzert mit einigen Freunden und Bekannten organisiert.
Die Alpenoberkrainer (Alpski kvintet) standen zu diesem Zeitpunkt bereits seit 31 Jahren auf der Bühne. 1966 formierten sich fünf slowenische Musiker (Ivan Presern, Joze Antonic, Joze Smid, Niko Kraigher und Peter Kejzar) und feierten rasch Erfolge auch in Österreich, Frankreich und Deutschland.
Steirer managte 13 Jahre lang die Erfolgsgruppe
Im Laufe der Jahrzehnte gab es mehrere personelle Veränderungen, auch beim Gesang. Geblieben ist: Die Alpenoberkrainer zählen zu den bekanntesten und beliebtesten Oberkrainergruppen. Große Hits sind etwa „Mein Mädel aus Krain“, „Janez sein Bariton“ und „Guten Morgen, Ivan spielt auf“.
Zum 30-jährigen Jubiläum beendeten die Alpenoberkrainer ihre Laufbahn als Profimusiker, Auftritte (auch im TV) gab und gibt es aber weiterhin. 2002, fünf Jahre nach dem Konzert in Hollenegg, fragten Joze Antonic und Janez Per, der 1970 zur Gruppe stieß und heute noch Bandleader ist, bei Gerhard Hainzl an, ob er – neben den Mooskirchnern – auch das Management der Alpenoberkrainer übernehmen möchte. „Ich habe die Funktion dann bis 2015 ausgeübt, damals ging ich auch als Polizist in Pension.“
Doku feiert Österreich-Premiere
Die freundschaftliche Beziehung blieb ebenso wie gelegentliche ehrenamtliche Unterstützung. Und so wird das 60-Jahr-Jubiläum am Freitag, 8. Mai, organisiert vom örtlichen Kulturausschuss unter Martin Niggas, in der Steinhalle von Lannach gefeiert.
Natürlich stehen neben anderen Musikern (Singkreis Trahütten unter der Leitung von Gerald Waldbauer, Trio Martin Jakopic, die Mooskirchner) auch die Alpenoberkrainer selbst auf der Bühne. Zudem feiert um 18 Uhr eine Filmdokumentation über die Gruppe, die mehr als eine Million Tonträger verkauft hat und fünfmal mit Gold und einmal mit Diamant ausgezeichnet wurde, Österreich-Premiere. Eintrittskarten gibt es bei Ö-Ticket.
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