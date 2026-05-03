Zum großen Jubiläum zurück in die Weststeiermark

Zum 30-jährigen Jubiläum beendeten die Alpenoberkrainer ihre Laufbahn als Profimusiker, Auftritte (auch im TV) gab und gibt es aber weiterhin. 2002, fünf Jahre nach dem Konzert in Hollenegg, fragten Joze Antonic und Janez Per, der 1970 zur Gruppe stieß und heute noch Bandleader ist, bei Gerhard Hainzl an, ob er – neben den Mooskirchnern – auch das Management der Alpenoberkrainer übernehmen möchte. „Ich habe die Funktion dann bis 2015 ausgeübt, damals ging ich auch als Polizist in Pension.“