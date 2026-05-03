Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Alpenoberkrainer

Zum großen Jubiläum zurück in die Weststeiermark

Steiermark
03.05.2026 17:00
Die aktuelle Formation der Alpenoberkrainer: Janez Per, Damir Tkavc, Franjo Macek, Mario Rolc, ...
Die aktuelle Formation der Alpenoberkrainer: Janez Per, Damir Tkavc, Franjo Macek, Mario Rolc, Ciril Skebe, Maja Sturm, Mihael Mozina und Oto Pestner.(Bild: S. Semmler)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Die Alpenoberkrainer zählen zu den populärsten Oberkrainer-Gruppen und feiern nun ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum. Beim großen Fest im weststeirischen Lannach wartet auch eine Filmpremiere. 

0 Kommentare

„Es war ein unvergesslicher Abend“, meint Gerhard Hainzl, wenn er an einen Liveauftritt im November 1997 zurückdenkt. Damals spielten die Alpenoberkrainer im Gasthaus Stegweber von Familie Neumann in Hollenegg auf. Hainzl hat das Konzert mit einigen Freunden und Bekannten organisiert.

Die Alpenoberkrainer (Alpski kvintet) standen zu diesem Zeitpunkt bereits seit 31 Jahren auf der Bühne. 1966 formierten sich fünf slowenische Musiker (Ivan Presern, Joze Antonic, Joze Smid, Niko Kraigher und Peter Kejzar) und feierten rasch Erfolge auch in Österreich, Frankreich und Deutschland.

Das Original-Quintett von Alpski kvintet aus dem Jahr 1967.
Das Original-Quintett von Alpski kvintet aus dem Jahr 1967.(Bild: z.V.g)

Steirer managte 13 Jahre lang die Erfolgsgruppe
Im Laufe der Jahrzehnte gab es mehrere personelle Veränderungen, auch beim Gesang. Geblieben ist: Die Alpenoberkrainer zählen zu den bekanntesten und beliebtesten Oberkrainergruppen. Große Hits sind etwa „Mein Mädel aus Krain“, „Janez sein Bariton“ und „Guten Morgen, Ivan spielt auf“.

Zum 30-jährigen Jubiläum beendeten die Alpenoberkrainer ihre Laufbahn als Profimusiker, Auftritte (auch im TV) gab und gibt es aber weiterhin. 2002, fünf Jahre nach dem Konzert in Hollenegg, fragten Joze Antonic und Janez Per, der 1970 zur Gruppe stieß und heute noch Bandleader ist, bei Gerhard Hainzl an, ob er – neben den Mooskirchnern – auch das Management der Alpenoberkrainer übernehmen möchte. „Ich habe die Funktion dann bis 2015 ausgeübt, damals ging ich auch als Polizist in Pension.“

Bandleader Janez Per (links) und der Weststeirer Gerhard Hainzl in Mostar (Bosnien-Herzegowina)
Bandleader Janez Per (links) und der Weststeirer Gerhard Hainzl in Mostar (Bosnien-Herzegowina)(Bild: S. Semmler)

Doku feiert Österreich-Premiere
Die freundschaftliche Beziehung blieb ebenso wie gelegentliche ehrenamtliche Unterstützung. Und so wird das 60-Jahr-Jubiläum am Freitag, 8. Mai, organisiert vom örtlichen Kulturausschuss unter Martin Niggas, in der Steinhalle von Lannach gefeiert.

Natürlich stehen neben anderen Musikern (Singkreis Trahütten unter der Leitung von Gerald Waldbauer, Trio Martin Jakopic, die Mooskirchner) auch die Alpenoberkrainer selbst auf der Bühne. Zudem feiert um 18 Uhr eine Filmdokumentation über die Gruppe, die mehr als eine Million Tonträger verkauft hat und fünfmal mit Gold und einmal mit Diamant ausgezeichnet wurde, Österreich-Premiere. Eintrittskarten gibt es bei Ö-Ticket. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
03.05.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Das deutsche Influencer-Paar Julian Claßen und Palina erwartet ein Baby.
Palina postete Fotos
Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa
Die Spritpreise in Deutschland sind unmittelbar nach der Einführung des Tankrabatts nicht ...
Alte Steuersätze
Spritpreise in Deutschland trotz Rabatt gestiegen
US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress: Das Weiße Haus erklärt die Kampfhandlungen im ...
Brief an Kongress
Trump: „Die Kämpfe im Iran sind beendet!“
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
204.179 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
89.121 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
84.386 mal gelesen
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1260 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1119 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
738 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf