Ex-Olympia-Silberner fliegt aus allen Ski-Kadern!

Trotz seiner hünenhaften Körpergröße von 2,02 Metern hatte er sich viele Jahre lang in der Spitzenklasse des Ski-Zirkus halten können und abseits von sechs Weltcup-Siegen auch Olympia-Silber im Slalom (2018) eingefahren – doch nun ist für Ramon Zenhäusern das Aus bei Swiss Ski, dem schweizerischen Ski-Verband, gekommen! Der 33-Jährige wurde aus allen Kadern für die kommende Saison gestrichen …