Ex-Olympia-Silberner fliegt aus allen Ski-Kadern!

Trotz seiner hünenhaften Körpergröße von 2,02 Metern hatte er sich viele Jahre lang in der Spitzenklasse des Ski-Zirkus halten können und abseits von sechs Weltcup-Siegen auch Olympia-Silber im Slalom (2018) eingefahren – doch nun ist für Ramon Zenhäusern das Aus bei Swiss Ski, dem schweizerischen Ski-Verband, gekommen! Der 33-Jährige wurde aus allen Kadern für die kommende Saison gestrichen …
Völlig aus dem Blauen heraus wird die Eliminierung für Zenhäusern durchaus nicht gekommen sein, war der Slalom-Spezialist doch 2025/26 nie wirklich in Fahrt gekommen – Platz 15 im Adelboden-Slalom vom 11. Jänner war das beste Ergebnis gewesen. In Levi, Alta Badia und Wengen hatte er sich nicht einmal für den zweiten Durchgang qualifiziert.
„Leidenschaft für Ski-Rennsport keineswegs erloschen!“
Doch trotz der zuletzt ausgebliebenen Erfolge und der Degradierung aus den Swiss-Ski-Kadern denkt Zenhäusern nicht daran, die Skier überhaupt komplett an die Wand zu stellen. „Nach reiflicher Überlegung und Selbstreflexion bin ich zum Schluss gekommen, dass die Leidenschaft für den Ski-Rennsport keineswegs erloschen ist“, schreibt der 33-Jährige auf Instagram.
„Die Freude am Skifahren, mein Potenzial und die Voraussetzungen, die ich mitbringe, motivieren mich dazu, all diese Tore, Schwünge und Höhenmeter weiterhin in Angriff zu nehmen. Der Weg ist voller Hindernisse, aber ich bin überzeugt, dass ich sie meistern kann.“ Nun also als Solokämpfer ohne jegliche finanzielle Unterstützung des schweizerischen Verbands …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.