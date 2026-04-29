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Slalom-Spezialist

Ex-Olympia-Silberner fliegt aus allen Ski-Kadern!

Ski Alpin
29.04.2026 17:31
Ramon Zenhäusern
Ramon Zenhäusern(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Trotz seiner hünenhaften Körpergröße von 2,02 Metern hatte er sich viele Jahre lang in der Spitzenklasse des Ski-Zirkus halten können und abseits von sechs Weltcup-Siegen auch Olympia-Silber im Slalom (2018) eingefahren – doch nun ist für Ramon Zenhäusern das Aus bei Swiss Ski, dem schweizerischen Ski-Verband, gekommen! Der 33-Jährige wurde aus allen Kadern für die kommende Saison gestrichen …

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Völlig aus dem Blauen heraus wird die Eliminierung für Zenhäusern durchaus nicht gekommen sein, war der Slalom-Spezialist doch 2025/26 nie wirklich in Fahrt gekommen – Platz 15 im Adelboden-Slalom vom 11. Jänner war das beste Ergebnis gewesen. In Levi, Alta Badia und Wengen hatte er sich nicht einmal für den zweiten Durchgang qualifiziert.

„Leidenschaft für Ski-Rennsport keineswegs erloschen!“
Doch trotz der zuletzt ausgebliebenen Erfolge und der Degradierung aus den Swiss-Ski-Kadern denkt Zenhäusern nicht daran, die Skier überhaupt komplett an die Wand zu stellen. „Nach reiflicher Überlegung und Selbstreflexion bin ich zum Schluss gekommen, dass die Leidenschaft für den Ski-Rennsport keineswegs erloschen ist“, schreibt der 33-Jährige auf Instagram.

Ramon Zenhäusern
Ramon Zenhäusern(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)

„Die Freude am Skifahren, mein Potenzial und die Voraussetzungen, die ich mitbringe, motivieren mich dazu, all diese Tore, Schwünge und Höhenmeter weiterhin in Angriff zu nehmen. Der Weg ist voller Hindernisse, aber ich bin überzeugt, dass ich sie meistern kann.“ Nun also als Solokämpfer ohne jegliche finanzielle Unterstützung des schweizerischen Verbands …

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