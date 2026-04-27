A problem for the World Cup?
Fractured cheekbone! Luka Modric needs surgery
In a violent collision during a Serie A match, AC Milan’s veteran midfielder Luka Modric suffered a broken cheekbone!
The 40-year-old Croatian will undergo surgery on Monday, the Rossoneri announced. Modric collided with Juventus Turin’s Manuel Locatelli on Sunday evening and was substituted in the 80th minute. Examinations revealed a fracture of the left zygomatic bone, which requires surgical intervention.
Will he wear a face mask?
Modric has been playing for Milan since last summer, having signed a one-year contract with an option to extend through 2027. Previously, the six-time Champions League winner from Croatia played for Real Madrid. The sports newspaper "Gazzetta dello Sport" reported that the use of a conventional face mask is conceivable given the nature of the injury. However, it is still too early to make any predictions.
In Modric’s home country, his recovery is likely to be closely monitored with an eye toward the World Cup, which begins on June 11. Croatia will face England, Panama, and Ghana in the group stage of the tournament, which is being held in the U.S., Canada, and Mexico. The Croatians were World Cup runners-up in 2018 and finished third in 2022.
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