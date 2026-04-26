Fatal Accident
Tragedy at the Central Cemetery: Man struck by tram
A horrific accident occurred at Vienna’s Central Cemetery: On Sunday evening, a 96-year-old man attempted to cross the tram tracks. He was struck by a tram on Line 71—with fatal consequences.
The man was walking along Simmeringer Hauptstraße near the “Zentralfriedhof 1. Tor” stop on Sunday afternoon. While crossing to the other side of the street, he likely failed to notice the approaching tram, which was heading toward Simmering.
Emergency braking came too late
According to Wiener Linien, the driver immediately initiated emergency braking but was unable to prevent the collision. The 96-year-old man was seriously injured in the incident. Within minutes, a large contingent of emergency responders was on the scene. The emergency medical helicopter was also dispatched.
However, resuscitation attempts by the Vienna Emergency Medical Services were unsuccessful. The elderly man died at the scene of the accident.
Driver receiving psychological support
Wiener Linien regrets the tragic accident: “We would like to express our deepest sympathy to the family,” the company stated in response to a query from “Krone.” The tram driver is receiving psychological support from Wiener Linien’s crisis intervention team.
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