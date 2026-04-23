Rettung, Feuerwehr: Befreiung von Steuer gefordert

Die sich seit Wochen auf einem Rekordhoch befindlichen Spritpreise belasten auch die steirischen Einsatzorganisationen, die täglich Zehntausende Kilometer abspulen. Nun gibt es einen Vorstoß, dass sie von der Mineralölsteuer befreit werden.
Wenn die Spritpreise an der Tankstelle in lichte Höhe steigen, dann trifft das auch die Einsatzorganisationen mit voller Wucht. Die Landesregierung unternimmt daher einen Entlastungs-Vorstoß: Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) wird bei der Landeshauptleutekonferenz Mitte Juni in Tirol einen Antrag einbringen, dass Rotes Kreuz, Feuerwehr und Co. von der Mineralölsteuer befreit werden.
„Das ist notwendig, damit die Organisationen ihre wichtigen Aufgaben ohne finanzielle Hürden erfüllen können“, betont Kunasek. Volle Unterstützung kommt von ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl: „Steigende Treibstoffkosten dürfen kein Hindernis sein!“ Am Zug ist dann der Bund. Denn dieser würde um hohe Einnahmen umfallen...
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