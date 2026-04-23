Rettung, Feuerwehr: Befreiung von Steuer gefordert

Wenn die Spritpreise an der Tankstelle in lichte Höhe steigen, dann trifft das auch die Einsatzorganisationen mit voller Wucht. Die Landesregierung unternimmt daher einen Entlastungs-Vorstoß: Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) wird bei der Landeshauptleutekonferenz Mitte Juni in Tirol einen Antrag einbringen, dass Rotes Kreuz, Feuerwehr und Co. von der Mineralölsteuer befreit werden.