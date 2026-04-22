Vaterherz beantwortet Frage nach der alten Liebe

Wandervogel McCaw

So schnell wie der Power Forward kam, war er auch wieder weg. Noch während der Meistersaison bekam der US-Amerikaner die Staatsbürgerschaft, wurde dadurch europaweit zur heißen Aktie. „Weil ich als österreichischer Sean keinen US-Legionärsplatz mehr blockiert habe“, schmunzelt der 52-jährige Ex-Teamspieler. Der nach seiner Zeit in der Superliga noch in Frankreich, Portugal, Deutschland, England und der Schweiz Körbe warf.



Eine Anleitung für Amis

Gesehen hat er nach dem Kontinentwechsel so viel, dass er ein Buch darüber verfasst hat. „Same Name, Different Game“ ist eine Anleitung für Amis, die ihr Basketball-Glück in Europa suchen. „Ich hab auch eine kleine Beratungsagentur daraus gemacht. Spieler holen sich über Instagram Tipps für den Schritt über den großen Teich.“