F1-Insider: Max Verstappen wird Red Bull verlassen

Dementsprechend ist Verstappen frei

Der F1-Experte von Sky sieht zwei mögliche Szenarien für den vierfachen Weltmeister: „Das kann auf der einen Seite ein Abgang von Red Bull sein, weil er nicht mehr an das Team glaubt und ganz aufhört, weil er ja nicht müde wird zu betonen, wie langweilig er die Formel-1-Zeit findet. Oder: Er geht mit seinem Ingenieur zu McLaren, was gleichermaßen bedeuten würde, dass es bei McLaren Verhandlungen gibt, dass Oscar Piastri – und das hatten wir ja in der Vergangenheit schon mal – zu Red Bull gehen wird. Wir dürfen auch nicht vergessen: Diese Ausstiegsklausel, die negiert wurde, scheint es zu geben. Und es sieht aktuell nicht danach aus, dass Red Bull bis Mitte des Jahres eine Top-Position haben wird. Dementsprechend ist Verstappen auch frei, so etwas zu machen“ – trotz Vertrag bis 2028!