F1-Insider: Max Verstappen wird Red Bull verlassen

„Max Verstappen wird sich im nächsten Jahr anders orientieren“, ist F1-Experte Ralf Schumacher sicher. Der deutsche Ex-Pilot sieht im Gespräch mit Sky zwei mögliche Verstappen-Szenarien.
Erst Helmut Marko, jetzt Gianpiero Lambiase – nach dem Red-Bull-Abschied von zwei langjährigen Weggefährten scheint auch jener von Verstappen wahrscheinlich. Schließlich hatte der Niederländer schon 2021 in der niederländischen Zeitung „Ziggo Sport“ versichert: „Wenn Lambiase aufhört, dann gehe ich auch.“ Und davon ist jetzt auch Schumacher überzeugt.
Dementsprechend ist Verstappen frei
Der F1-Experte von Sky sieht zwei mögliche Szenarien für den vierfachen Weltmeister: „Das kann auf der einen Seite ein Abgang von Red Bull sein, weil er nicht mehr an das Team glaubt und ganz aufhört, weil er ja nicht müde wird zu betonen, wie langweilig er die Formel-1-Zeit findet. Oder: Er geht mit seinem Ingenieur zu McLaren, was gleichermaßen bedeuten würde, dass es bei McLaren Verhandlungen gibt, dass Oscar Piastri – und das hatten wir ja in der Vergangenheit schon mal – zu Red Bull gehen wird. Wir dürfen auch nicht vergessen: Diese Ausstiegsklausel, die negiert wurde, scheint es zu geben. Und es sieht aktuell nicht danach aus, dass Red Bull bis Mitte des Jahres eine Top-Position haben wird. Dementsprechend ist Verstappen auch frei, so etwas zu machen“ – trotz Vertrag bis 2028!
Verstappen wusste von Lambiase-Abgang
Was noch für Verstappens Abschied von Red Bull spricht? Papa Jos hat Lambiase sogar zum Wechsel zu McLaren geraten! „Wir wussten es schon eine Weile und wir wussten auch, wann es passieren würde“, so Vater Verstappen. „Es ist eine riesige Chance für ihn und wir haben Verständnis dafür. Wir haben ihm gesagt, dass er das tun soll, dass er diese Chance mit beiden Händen ergreifen soll.“ Ob auch Max schon bald eine ähnliche Chance, Red Bull zu verlassen, nützen wird ...
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