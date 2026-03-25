Formel-1-Pilot tobt: „Der größte Haufen Scheiße!“

Die Stimmung bei Formel-1-Rennstall Aston Martin liegt am Boden. Nun wurde auch noch ein brisanter Funkspruch von Pilot Lance Stroll enthüllt. Während des Rennwochenendes in Shanghai vor knapp zwei Wochen fauchte der Kanadier: „Also, das ist der größte Haufen Scheiße, den ich in meinem verdammten Leben je gefahren bin.“
Bisher sind die Vorbereitung und der Auftakt in die neue Formel-1-Saison für Aston Martin ein absolutes Desaster. Den Topteams kommt man ohnehin nicht hinterher, das Auto vibriert zudem so stark, dass es für Stroll und seinen Teamkollegen Fernando Alonso kaum möglich ist, ein ganzes Rennen zu Ende zu fahren.
Hilft die Pause nach Suzuka?
Der Rennstall hat mit mehreren Problemen zu kämpfen – nicht nur der Honda-Motor bereitet Kopfzerbrechen. Frustrierend auch für die Piloten, wie ein nun enthüllter Funkspruch von Stroll in Shanghai zeigt: „Also, das ist der größte Haufen Scheiße, den ich in meinem verdammten Leben je gefahren bin. Das Auto ist schlicht unfahrbar“, fauchte der Kanadier in Richtung von Renningenieur Gary Gannon.
Schnelle Besserung ist angesichts der vielfältigen Probleme auf absehbare Zeit aber nicht in Sicht. „Es ist einfach verrückt“, so Stroll beinahe resignierend. Die Hoffnung liegt nun auf der unerwarteten fünfwöchigen Pause nach dem Rennen in Suzuka.
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