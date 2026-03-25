Formel-1-Pilot tobt: „Der größte Haufen Scheiße!“

Hilft die Pause nach Suzuka?

Der Rennstall hat mit mehreren Problemen zu kämpfen – nicht nur der Honda-Motor bereitet Kopfzerbrechen. Frustrierend auch für die Piloten, wie ein nun enthüllter Funkspruch von Stroll in Shanghai zeigt: „Also, das ist der größte Haufen Scheiße, den ich in meinem verdammten Leben je gefahren bin. Das Auto ist schlicht unfahrbar“, fauchte der Kanadier in Richtung von Renningenieur Gary Gannon.