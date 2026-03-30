Formel 1: Heftiger Crash „war nur Frage der Zeit“

Sainz weiter: „Das ist das Problem, wenn man nur auf die Teams hört. Die denken vielleicht, das Rennen sei okay, weil sie Spaß haben, es im Fernsehen zu sehen. Aber aus Fahrersicht, wenn man gegeneinander fährt und erkennt, dass es 50 km/h Geschwindigkeitsunterschied geben kann, ist das eigentlich kein Racing.“