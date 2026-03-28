Papa warnt: Verliert Verstappen Lust an Formel 1?

Jos Verstappen schlägt Alarm: Er fürchtet um die Motivation seines Sohnes Max Verstappen in der Formel 1. Dessen Zukunft sei „düster“.
„Unfahrbar“ sei sein Auto gewesen, schimpfte der viermalige Weltmeister nach dem enttäuschenden Qualifying für den Großen Preis von Japan. Vor allem in den Kurven hatte Verstappen große Probleme. „Es ist wirklich schwierig und unberechenbar“, erklärte der Niederländer. Zwar habe man im dritten Training noch gehofft, Fortschritte gemacht zu haben, doch im Qualifying sei der Wagen erneut außer Kontrolle geraten. „Es kam wieder zu einem Punkt, an dem das Auto unfahrbar wurde.“
Besonders bitter: Auf dem Suzuka-Kurs hatte Verstappen die letzten vier Rennen gewonnen. Nun startet er nur von Rang elf – sogar hinter Teamkollege Isack Hadjar, der Achter wurde.
Vater schlägt Alarm: „Sehe Zukunft eher düster“
Abseits der Strecke sorgt sich Papa Jos um seinen Sohn und äußerte bereits vor dem Qualifying deutliche Bedenken. „Das Fahren in diesen Autos stellt für ihn keine Herausforderung dar. Ehrlich gesagt, befürchte ich, dass Max seine Motivation verlieren könnte“, sagte er dem „Telegraaf“. „Früher hielt er das Fahren eines Formel-1-Wagens für das Schönste, was es gab. Aber jetzt sehe ich die Zukunft eher düster.“
Kritik an neuem Reglement
Der Hauptgrund? Die neuen Hybridmotoren mit hohem Elektroanteil. Diese stoßen bei Verstappen auf wenig Begeisterung. Aus seiner Sicht gehe dabei das echte Renngefühl verloren. „Als Fahrer sollte man für seinen Mut und sein Können belohnt werden“, erklärte Jos Verstappen.
Doch aktuell sei das Gegenteil der Fall: „Wenn man eine Kurve jetzt so schnell wie möglich durchfährt, ist man über eine Runde gesehen am Ende langsamer.“
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