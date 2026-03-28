Papa warnt: Verliert Verstappen Lust an Formel 1?

„Unfahrbar“ sei sein Auto gewesen, schimpfte der viermalige Weltmeister nach dem enttäuschenden Qualifying für den Großen Preis von Japan. Vor allem in den Kurven hatte Verstappen große Probleme. „Es ist wirklich schwierig und unberechenbar“, erklärte der Niederländer. Zwar habe man im dritten Training noch gehofft, Fortschritte gemacht zu haben, doch im Qualifying sei der Wagen erneut außer Kontrolle geraten. „Es kam wieder zu einem Punkt, an dem das Auto unfahrbar wurde.“