Von Härtetests bis Derbys, die Top-Spiele im Fokus

SV Hall – SV Absam (Samstag, 16.00 Uhr, Stadion Haller Lend).

In der Haller Lend kommt es in der Tiroler Liga zum großen Derby der Nachbargemeinden. Für den Haller Neo-Trainer Josef Geisler wird es das erste Spiel an der Seitenlinie der Löwen. Der 44-Jährige war beim ersten Spiel (0:2 Niederlage gegen Götzens) beim Halb-Marathon in Wien. „Das war aber mit dem Verein vereinbart“, merkte Geisler an. Das Spiel gegen Absam wird ein echter Härtetest: „Man muss nur auf die Tabelle schauen, aber wir haben eine junge und spannende Truppe, der ich sehr viel zutraue.“ Dieses Spiel wurde zum Spiel der Runde gekürt und wird außerdem auf Fan.at im Livestream übertragen.



