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Von Härtetests bis Derbys, die Top-Spiele im Fokus

Tirol: Sport-Nachrichten
24.04.2026 15:33
(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.

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SV Hall – SV Absam (Samstag, 16.00 Uhr, Stadion Haller Lend).
In der Haller Lend kommt es in der Tiroler Liga zum großen Derby der Nachbargemeinden. Für den Haller Neo-Trainer Josef Geisler wird es das erste Spiel an der Seitenlinie der Löwen. Der 44-Jährige war beim ersten Spiel (0:2 Niederlage gegen Götzens) beim Halb-Marathon in Wien. „Das war aber mit dem Verein vereinbart“, merkte Geisler an. Das Spiel gegen Absam wird ein echter Härtetest: „Man muss nur auf die Tabelle schauen, aber wir haben eine junge und spannende Truppe, der ich sehr viel zutraue.“ Dieses Spiel wurde zum Spiel der Runde gekürt und wird außerdem auf Fan.at im Livestream übertragen.

SV Fügen II – SK Hippach (Samstag, 18.00 Uhr, Sportplatz Fügen).
Zu einem Zillertaler Derby kommt es in der Gebietsliga Ost: Fügen II empfängt als Vierter der Tabelle zu Hause den Zweiten Hippach und kämpft damit um die Tabellenführung. „Wir wollen den anderen Zillertaler Teams in der Liga natürlich Paroli bieten. Was es noch spezieller macht, ist, dass der gegnerische Trainer (Anm. Christoph Hanser) ebenfalls ein Hippacher ist“, erklärte Hippach-Trainer Daniel Schwemmberger. Etwa zwei Stunden zuvor (15:45 Uhr) kommt es zum Spitzenspiel zwischen Bad Häring und Stans – dabei trifft der Tabellenführer auf den Dritten. „Sicher werden wir uns auch das anschauen“, überlegte Schwemmberger.

SK St. Johann – IAC (Sonntag 16.00 Uhr, Koasastadion).
In der Sonntagspartie zwischen Tabellenführer St. Johann und Verfolger IAC kommt es zum Topspiel in der Regionalliga-Tirol. Der IAC konnte beim Heimspiel im Herbst den Unterländern mit einem 3:1 eine von nur drei Niederlagen zufügen.  „Wir müssen 100 Prozent bringen und tun gut daran, auf uns und unser Spiel zu schauen“, sagte St. Johann Trainer Norbert Frey vor der Partie.

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