Pkw mit vier Insassen überschlug sich auf Autobahn

Schwerer Unfall mitten in der Nacht auf Montag auf der A 2, der Südautobahn: Ein Pkw mit vier Personen überschlug sich und landete im Straßengraben. Zwei Menschen wurden verletzt.
Um 3.30 Uhr am Montag wurden die Feuerwehren Mooskirchen und Steinberg alarmiert: Auf der A 2, der Südautobahn, bei der Anschlusstselle Mooskirchen in Fahrtrichtung Kärnten war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Das mit vier Personen besetzte Fahrzeug überschlug sich und kam seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen.
Alle vier Insassen konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Sie wurden vor Ort erstversorgt. Zwei Verletzte mussten ins Spital gebracht werden.
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