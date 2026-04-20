Pkw mit vier Insassen überschlug sich auf Autobahn

Um 3.30 Uhr am Montag wurden die Feuerwehren Mooskirchen und Steinberg alarmiert: Auf der A 2, der Südautobahn, bei der Anschlusstselle Mooskirchen in Fahrtrichtung Kärnten war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Das mit vier Personen besetzte Fahrzeug überschlug sich und kam seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen.