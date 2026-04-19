Wien & Wels feiern Kantersiege zum Playoff-Auftakt

Der BC Vienna und die Flyers Wels haben zum Auftakt der Playoffs in der win2day Basketball Superliga dominante Leistungen gezeigt!
Der ABA-League-Teilnehmer aus Wien, bei dem insgesamt zehn Spieler scorten, fertigte die Klosterneuburg Dukes mit 90:68 ab. Die Mannschaft von Head Coach Mike Coffin bot eine starke Defensivleistung und hielt etwa Dukes-Top-Star Sylven Landesberg bei acht Punkten.
Auch Wels beanspruchte im ersten Spiel der „best-of-5“-Viertelfinal-Serie einen klaren 90:68-Erfolg. Angeführt vom MVP-Kandidaten Marcus Azor (26 Punkte) war ein Plus-18 im zweiten Viertel (29:11) ausschlaggebend für den deutlichen Sieg über den UBSC Graz.
Bulls hatten etwas mehr Mühe
Grunddurchgangssieger Kapfenberg Bulls hatte am Weg zum 88:79-Auftaktsieg über die Traiskirchen Lions etwas mehr Mühe. Die topgesetzten Steirer profitierten am Ende von einer starken Trefferquote von außerhalb der Dreipunktelinie. Kapfenbergs US-Forward Taye Fields fiel mit einer Knöchelverletzung schon im ersten Viertel aus.
Titelverteidiger Oberwart Gunners und die Swans Gmunden bestreiten ihren Viertelfinal-Auftakt am Sonntag um 15 Uhr (live auf ORF Sport+).
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