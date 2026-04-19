Wien & Wels feiern Kantersiege zum Playoff-Auftakt

Bulls hatten etwas mehr Mühe

Grunddurchgangssieger Kapfenberg Bulls hatte am Weg zum 88:79-Auftaktsieg über die Traiskirchen Lions etwas mehr Mühe. Die topgesetzten Steirer profitierten am Ende von einer starken Trefferquote von außerhalb der Dreipunktelinie. Kapfenbergs US-Forward Taye Fields fiel mit einer Knöchelverletzung schon im ersten Viertel aus.