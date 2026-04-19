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Basketball-Liga

Wien & Wels feiern Kantersiege zum Playoff-Auftakt

Sport-Mix
19.04.2026 06:00
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der BC Vienna und die Flyers Wels haben zum Auftakt der Playoffs in der win2day Basketball Superliga dominante Leistungen gezeigt!

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Der ABA-League-Teilnehmer aus Wien, bei dem insgesamt zehn Spieler scorten, fertigte die Klosterneuburg Dukes mit 90:68 ab. Die Mannschaft von Head Coach Mike Coffin bot eine starke Defensivleistung und hielt etwa Dukes-Top-Star Sylven Landesberg bei acht Punkten.

Auch Wels beanspruchte im ersten Spiel der „best-of-5“-Viertelfinal-Serie einen klaren 90:68-Erfolg. Angeführt vom MVP-Kandidaten Marcus Azor (26 Punkte) war ein Plus-18 im zweiten Viertel (29:11) ausschlaggebend für den deutlichen Sieg über den UBSC Graz.

Keine Probleme hat es für den BC Vienna gegen die Dukes gegeben ...
Keine Probleme hat es für den BC Vienna gegen die Dukes gegeben ...(Bild: © Basketball Austria / M.Solovei)

Bulls hatten etwas mehr Mühe
Grunddurchgangssieger Kapfenberg Bulls hatte am Weg zum 88:79-Auftaktsieg über die Traiskirchen Lions etwas mehr Mühe. Die topgesetzten Steirer profitierten am Ende von einer starken Trefferquote von außerhalb der Dreipunktelinie. Kapfenbergs US-Forward Taye Fields fiel mit einer Knöchelverletzung schon im ersten Viertel aus.

Titelverteidiger Oberwart Gunners und die Swans Gmunden bestreiten ihren Viertelfinal-Auftakt am Sonntag um 15 Uhr (live auf ORF Sport+).

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