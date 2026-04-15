Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trainer im Europacup

Olympiasieger Mayer wird zum neuen „Goldschmied“!

Ski Alpin
15.04.2026 06:11
Matthias Mayer gibt seine Expertise als Trainer weiter.
Matthias Mayer gibt seine Expertise als Trainer weiter.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Philipp Scheichl
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Philipp Scheichl und Sebastian Steinbichler

Österreichs Ski-Herren stellen die Weichen für die Zukunft – und rüsten das Trainerteam mit zwei prominanten Namen auf! Wie die „Krone“ erfuhr, werden der bisherige Damen-Chef Roland Assinger sowie der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer künftig Gruppentrainer-Posten im Europacup übernehmen. Und mithelfen, die heimischen Ski-Hoffnungen Weltcup-fit zu machen. 

0 Kommentare

Sommerpause – aber noch nicht für die Chefitäten im heimischen Ski-Verband. Denn nach der alten ist bekanntlich vor der neuen Saison, werden dieser Tage die Weichen für die Zukunft gestellt. In Form von Analysen, Gesprächen und Planungssitzungen. Schon nach dem Winter hatte Cheftrainer Marko Pfeifer, der gestern seinen 52. Geburtstag beging, eine klare, konsequente Linie angekündigt – die sich wohl auch bei der im Mai offiziell verlautbaren Vergabe der Kaderplätze widerspiegeln wird, prominente Namen ihre Zugehörigkeit verlieren dürften.

Cheftrainer Pfeifer (Mi.) mit Roland Assinger (li.) und Matthias Mayer.
Cheftrainer Pfeifer (Mi.) mit Roland Assinger (li.) und Matthias Mayer.(Bild: Ski Austria)

In Sachen Trainerteam bleibt indes alles beim Alten – zumindest im Weltcup. Eine Stufe gibt wird es eine Umstrukturierung, setzt der Verband fortan auf drei statt bisher zwei Gruppentrainer. Und prominente Namen: So vollzieht der bisherige Damen-Cheftrainer Roland Assinger einen fliegenden Wechsel, coacht ab der neuen Saison die Europacup-Speedherren – mit dem 3-fachen Weltcupsieger Georg Streitberger, seit Jahren im heimischen Nachwuchs tätig, als Co. Eine Ideallösung für beide Seiten: Der Kärntner (52) hatte sich ja nach drei Jahren an der Damen-Front einen Schritt zurück gewünscht, der heimische Verband kann so weiter auf seine Expertise zählen.

Roland Assinger: Europacup-Herren statt Weltcup-Damen.
Roland Assinger: Europacup-Herren statt Weltcup-Damen.(Bild: GEPA)

Schweizer Modell als Vorbild
Nicht minder groß ist der Name einer weiteren, neuen Personalie: Matthias Mayer! Der dreifache Olympiasieger, der im Dezember 2022 seine Karriere beendet hatte, wird den Europacup-Nachwuchs fortan als Gruppentrainer für Super-G und Riesentorlauf an den Weltcup heranführen. Ein dekorierter Ex-Athlet, der viel Erfahrung mitbringt, weiß, worauf es ankommt – ähnlich des Schweizer Modells, in dem Franz Heinzer, einst 3-facher Abfahrt-Gesamtsieger, schon seit vielen Jahren als „Goldschmied“ fungiert. Das freut auch Cheftrainer Pfeifer: „Die Kombination aus Erfahrung und neuen Impulsen im Trainerteam wird uns helfen, die nächsten Schritte im Europacup zu machen und die jungen Athleten bestmöglich auf den Weltcup vorzubereiten.“

Marco Schwarz muss seinen Servicemann wechseln.
Marco Schwarz muss seinen Servicemann wechseln.(Bild: GEPA)

Offen bleibt die Personalie Vincent Kriechmayr – wiewohl der Verband, so pfeifen es die Frühjahrsspatzen von den Dächern, kurz vor einer Einigung mit dem gewünschten Physio Peter Meliessnig, bei Red Bull und US-Star Lindsey Vonn unter Vertrag, ist.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die Sportkrone-App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die Sportkrone-App via App Store downloaden.

Womit der Fortsetzung der Karriere des 34-Jährigen nichts im Weg stehen würde. Eben die vollzieht, klar, auch Marco Schwarz – allerdings mit neuem Personal: Sein langjähriger Servicemann Kim Erlandsson, vor seiner Zeit beim Kärntner u.a. bei Mikaela Shiffrin tätig, tritt der Familie zuliebe kürzer, soll bei Atomic einen Job im Bereich des Skitestens erhalten. Für ihn übernimmt Roman Steiner-Holzmann, der schon bei den heimischen Meisterschaften auf der Reiteralm dabei war, wo „Blacky“ in Riesentorlauf und Super-G triumphierte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
15.04.2026 06:11
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Matthias Mayer
Österreich
Europacup
Winter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
720.270 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
124.782 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
111.319 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2166 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1390 mal kommentiert
Ausland
Die besten Bilder: Jubelrausch nach Orbáns Abwahl
1341 mal kommentiert
Mehr Ski Alpin
Trainer im Europacup
Olympiasieger Mayer wird zum neuen „Goldschmied“!
Nach zwei Jahren
„Höhen und Tiefen“: Gritsch beendet Zusammenarbeit
Bronze bei Ski-WM
105 Weltcup-Rennen: Slalom-Spezialist hört auf!
Reha „nicht fesch“
Marcel Hirscher: „Die Zeit rennt massiv“
Olympia-Helden geehrt
Nach den Winterspielen ist vor Weltmeisterschaften

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf