Olympiasieger Mayer wird zum neuen „Goldschmied“!

In Sachen Trainerteam bleibt indes alles beim Alten – zumindest im Weltcup. Eine Stufe gibt wird es eine Umstrukturierung, setzt der Verband fortan auf drei statt bisher zwei Gruppentrainer. Und prominente Namen: So vollzieht der bisherige Damen-Cheftrainer Roland Assinger einen fliegenden Wechsel, coacht ab der neuen Saison die Europacup-Speedherren – mit dem 3-fachen Weltcupsieger Georg Streitberger, seit Jahren im heimischen Nachwuchs tätig, als Co. Eine Ideallösung für beide Seiten: Der Kärntner (52) hatte sich ja nach drei Jahren an der Damen-Front einen Schritt zurück gewünscht, der heimische Verband kann so weiter auf seine Expertise zählen.