„Jetzt kann uns wieder niemand auseinanderhalten“

Gemeinsame Grundausbildung

Der gemeinsam mit seinem Bruder das Baseball-Trikot gegen die Bundesheer-Uniform tauschte, die Grundausbildung absolvierte. Als Heeressportler finden sie jetzt in der Südstadt bestmögliche Trainingsbedingungen vor, der Titelverteidigung steht nichts im Wege.



Baseball oder Basketball?

Dabei wollten die beiden eigentlich immer Fußballspielen, ehe sie eine glückliche Fügung im Alter von nur fünf Jahren zum Baseball brachte. „Unsere Mutter hat uns bei den Ducks angemeldet, wir dachten aber, es würde zum Basketball gehen, weil wir Baseball nicht gekannt haben“, schmunzelt Jonas.