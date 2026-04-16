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Baseball-Zwillinge:

„Jetzt kann uns wieder niemand auseinanderhalten“

Sport
16.04.2026 11:35
Die Kreska-Zwillinge sind Teil des Heeressportprogrammes.
Die Kreska-Zwillinge sind Teil des Heeressportprogrammes.(Bild: Austrian Baseball Softball Federation)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Kreska-Brüder werden regelmäßig miteinander verwechselt, greifen jetzt mit den Wiener Neustadt Ducks nach der Titelverteidigung. Vorbereitet haben sie sich dafür gemeinsam beim Bundsheer. 

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Verwechslungsgefahr! Die herrscht seit jeher bei den Kreska-Zwillinge Jonas und Elias vom amtierenden Baseball-Meister Wiener Neustadt Ducks. Sie wussten sich stets mit gegengleichen Frisuren zu helfen – bis zur Einberufung samt verpflichtendem Kurzhaarschnitt. „Früher hatte Jonas lange Haare, vor dem Bundesheer hatte ich sie. Mit kurzen Haaren kann uns jetzt wieder niemand auseinanderhalten“, lacht Elias.

Gemeinsame Grundausbildung
Der gemeinsam mit seinem Bruder das Baseball-Trikot gegen die Bundesheer-Uniform tauschte, die Grundausbildung absolvierte. Als Heeressportler finden sie jetzt in der Südstadt bestmögliche Trainingsbedingungen vor, der Titelverteidigung steht nichts im Wege. 

Baseball oder Basketball?
Dabei wollten die beiden eigentlich immer Fußballspielen, ehe sie eine glückliche Fügung im Alter von nur fünf Jahren zum Baseball brachte. „Unsere Mutter hat uns bei den Ducks angemeldet, wir dachten aber, es würde zum Basketball gehen, weil wir Baseball nicht gekannt haben“, schmunzelt Jonas.

„Manchmal nervt er richtig“
Ob sich die zwei 19-Jährigen, die beide von einer WM-Teilnahme träumen, auch mal im Wege stehen? „Wir pushen uns gegenseitig, manchmal nervt er mich aber richtig“, erzählt Jonas, der mit seinem Bruder nach der Saison für ein College-Team in Perth auflaufen, den Winter also im sonnigen Australien verbringen wird.

Davor wartet aber die heimische Liga, zum Start trifft man dort morgen (19) auf Traiskirchen. Auch im Europacup, der heuer in Wiener Neustadt stattfinden wird, ist man mit dabei. „Die Champions League des Baseballs, die wollen wir gewinnen.“

Kilian Wazik

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