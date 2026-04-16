Alcaraz muss aufgeben ++ 99ers glänzen zum Auftakt

Bayern München steht nach einem Torfestival im Halbfinale der Champions League, Carlos Alcaraz muss beim Heimturnier verletzungsbedingt aufgeben und die Grazer 99ers starten furios in die Finaleserie der Eishockey-Liga – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 16. April.